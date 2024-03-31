Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan yağmurun ardından dağlarda lezzetiyle çok tercih edilen kuzugöbeği mantarında bolluk yaşanmaya başladı.
Lezzetiyle evlerde çok tercih edilen kuzugöbeği mantarında bu sene bolluk yaşanıyor.
Kuzugöbeği mantarını toplayan Mücahit Saraç, "Bu dağlarda yağış sonrası oldukça lezzetli bir mantar türü olan kuzugöbeğini bolca toplayıp evimizde güzel yemek yapmaktayız. Oldukça da yararlı bir mantar türü ciğer gibi tadı var." dedi.
Mücahit Saraç kuzugöbeği mantarından yapıları yemekleri de şöyle anlattı: "Izgarası yapılıyor. Pirinçli kuzugöbeği adete ciğer ile yapılmış gibi lezzeti oluyor. Patates ile de yapılmaktadır."
Kuzugöbeği mantarının fiyatının ise oldukça yüksek olduğu ifade edildi - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Sarıgöl'de Yağmur Sonrası Kuzugöbeği Mantarı Bolluğu - Son Dakika
Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Özalp, babasından öğrendiği serpantin taşı oymacılığında özenle ortaya çıkardığı eserleri 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satıyor. 55 yaşındaki Özalp, serpantin taşını işleyerek yaptığı eserleri sanat eserine dönüştürüyor. Eserlerin fiyatı boyutuna ve modeline göre değişebiliyor ama 500 dolardan aşağıya satmayı düşünmem. Türkiye'de bu işi yapabileni tanımıyorum, hiç karşıma çıkmadı.
Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Özalp, babasından öğrendiği serpantin taşı oymacılığıyla yaptığı eserleri 500 dolardan başlayan fiyatlarla satıyor. Özalp, bu mesleği modern tekniklerle birleştirerek hem geleneği yaşatıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor. Eserler, özenle ve ustalıkla üretildiği için yüksek talep görüyor.
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol arama sahasındaki boru hattından sızan ham petrol, Kamışlı Çayı'na karışırken, şirket yetkilileri tarafından onarım ve temizleme çalışmalarına başlandı. Sızan petrolün Dicle Nehri'ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu ve temizlik çalışmaları devam ediyor.
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