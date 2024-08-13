Sarıgöl\'de Üzüm Kurutma Çalışmaları Başladı

Ekonomi

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün en çok yetiştirildiği ilçelerden biri olan Sarıgöl'de üzüm kurutma çalışmaları da başladı.

Bir yandan yaş üzüm kesimi yapılan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde diğer yandan da sıcaklardan yararlanılarak üzüm kurutma çalışmaları başladı. Sarıgöl ovasındaki üzüm bağlarında örtü altındaki üzümlerin salkım temizliği yapılırken standartlara uymayan salkımlar ise ayıklanarak sumalık olarak satılıyor. Diğer taraftan ise bu yıl iyi para etmesi beklenen kuru üzüm çalışmaları da yoğun bir şekilde başladı.

"Sıcaklardan faydalanın"

Bu yıl kuru üzümün umut verdiğini kaydeden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Kırsal mahallelerde kurutma çalışmalarına başlandı. Havalar sıcak gidiyor. Üzüm bu havalarda 12 günde sergiden kaldırılır. Bu yıl kuru üzümde umut var. Üreticilerimizden ricamız üzümlerini açığa dökmemeleri ve kurutmaları. Başlayan yaş üzüm hasadımız ise örtü altında aralık ayının sonuna kadar devam edecektir." dedi. - MANİSA