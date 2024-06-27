Sarıgöl'deki Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm Bağları Bol Su İle Sulanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'deki Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm Bağları Bol Su İle Sulanıyor

Sarıgöl\'deki Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm Bağları Bol Su İle Sulanıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye üzüm bağları, olgunlaşma safhasında olan üzüm salkımlarının aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için bol su ile sulanmaya devam ediyor. Üzüm üreticileri, derinkuyu sondaj kuyularından gece ve gündüz sulama yaparak bağlarını koruyor. Sulama işlemi hasat sonuna kadar periyodik olarak devam ediyor.

27.06.2024 14:42
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye üzüm bağlarının bol su ile sulanmasına devam ediliyor.

Olgunlaşma safhasında olan üzüm salkımlarının aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için üzüm bağlarına damlama veya vahşi sulama teknikleri ile sulanmaya devam ediyor.

Üzüm üreticileri bağlarını derinkuyu sondaj kuyularından gece ve gündüz sulama yaptıklarını ifade etti.

Çiftçiler şahsi veya ortak olarak çıkarttıkları derinkuyu sondaj pompalarından üzüm bağlarını suladıklarını ifade etti.

Üzüm bağlarını sulamanın hasat sonuna kadar periyodik olarak devam ettiği belirlendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'deki Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm Bağları Bol Su İle Sulanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıgöl'deki Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm Bağları Bol Su İle Sulanıyor - Son Dakika
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