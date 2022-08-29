Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması yaş üzüme de yaradı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması yaş üzüme de yaradı

29.08.2022 17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması yaş üzüme de yaradı

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da 27 TL olarak açıkladığı Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının, yaş üzüme de olumlu yansıdığını söyledi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da 27 TL olarak açıkladığı Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının, yaş üzüme de olumlu yansıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz 20 Ağustos'ta Manisa'da kuru üzüm fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, geçen yıl 13 TL olan kuru üzümün fiyatının bu yıl 27 TL olarak belirlediklerini belirterek, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin de bu fiyattan alımları yapacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuru üzüm fiyatlarını açıklamasının ardından yaş üzüm fiyatlarında da hareketlilik yaşandı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının yaş üzüme olumlu yansıdığını söyledi. Ülgen, "Sezon başında bağlarımızın büyük bir bölümü dolu ve soğuktan zarar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuru üzüm fiyatını 27 TL açıkladıktan sonra yaş üzüm fiyatlarında da bir hareketlilik yaşandı. Geçtiğimiz yıl yaş olarak 5-6 TL'den satılan Sultaniye üzümü şu an kalitesine göre 8 ila 11 arasında satılıyor. Yine geçen yıl 8 liradan satışı yapılan 'Thomson' cinsi üzüm bu yıl 15 ila 20 TL arasında alıcı buluyor. 4-6 liradan satılan 'Red Globe' cinsi üzüm ise bu yıl 10-15 lira arasında satılıyor. Elbette üreticilerimizin girdi maliyetleri de oldukça arttı ancak şu anda iyi üzüm, iyi fiyata satılıyor. Üreticilerimizden güvenilir tüccarlara ürünlerini vermesini bir kez daha hatırlatıyor, sezonun hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Dünyada üzüm üretiminde rekabetin arttığını vurgulayan Başkan Ülgen, çiftçilerin ve kendilerinin de yeni türler konusunda değişikliğe gitmeleri gerektiğini ifade etti. Ülgen, "Sultaniye üzümleri atalarımızdan gelen bir üzüm türü ancak dünyada üzüm üretiminde büyük bir rekabet başladı. Sultaniye üzümü elbette güzel bir üzüm ancak değişiklik şart oldu. Bakınız Avrupa ve özellikle İngiltere'de daha önce 'Thomson' satılmaktaydı. Şimdi farklı ürünlere yöneliyorlar. Bugün dünyada en çok aranan üzüm türü çekirdeksiz Amerika- Kaliforniya üzüm türü olan 'Arra 15' ve 'Arra 30' türüdür. Geçenlerde toplandık, bağlantı kurduk. Bu türden üzüm dikecek olan çiftçilerimiz bizimle irtibata geçsinler. Sertifikalı ve bir asma çubuğu tanesi 20 TL" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması yaş üzüme de yaradı - Son Dakika

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