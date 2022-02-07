Üye Girişi
SATSO Başkanı Altuğ, ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

SATSO Başkanı Altuğ, ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

07.02.2022 14:18
SATSO Başkanı Altuğ, ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ocak ayında enerji temini konusunda yaşanan kısa süreli sıkıntının ihracatı ve üreticiyi olumsuz etkilediğini belirterek, kentteki iş dünyasının bu sürecin üstesinden gelecek güce sahip olduğuna inandığını bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ocak ayında enerji temini konusunda yaşanan kısa süreli sıkıntının ihracatı ve üreticiyi olumsuz etkilediğini belirterek, kentteki iş dünyasının bu sürecin üstesinden gelecek güce sahip olduğuna inandığını bildirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) açıklanan verileri değerlendiren Altuğ, üretimdeki ivmenin ihracata yansımasının önemine değindi.

Altuğ, 2021'i 5 milyar doları aşkın ihracatla kapatan Sakarya iş dünyasının, aynı üretme ve ihraç etme azmiyle yeni yıla başladığını belirterek, ocakta 30 ayrı sektörde 428 milyon 680 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anımsattı.

Yaşanan ekonomik süreçler doğrultusunda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 15'lik düşüş yaşandığına dikkati çeken Altuğ, otomotiv sektörünün 373 milyon dolarla ihracata büyük katkı sağladığını kaydetti.

Meyve sebze mamullerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300'ü aşkın ihracat artışı görüldüğüne işaret eden Altuğ, ocakta en çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerin sırasıyla Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya olduğunu bildirdi.

Sakarya'nın başarıyla daha da motive olan, üretimi ve ihracatı benimsemiş, tüm zor süreçlerde taviz vermeden üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Ciddi hedeflerle başladığımız 2022 yılının ilk ayında çip krizi devam ederken, özellikle enerji tedarikinde yaşanan aksaklıkların üretimi etkilediğini de görüyoruz. Üretimin en önemli unsuru olan enerji temini konusunda yaşanan kısa süreli sıkıntı, ocak ayında ihracatçılarımızı ve üreticilerimizi olumsuz etkiledi. Bu telafi edilebilir düşüşler, dünyada yaşanan ekonomik süreçler göz önüne alındığında olağan bir durumdur. Sakarya iş dünyasının, bu sürecin üstesinden gelecek güce sahip olduğuna inanıyorum."

YORUMLAR
500

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye, Sakarya, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SATSO Başkanı Altuğ, ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:15 Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu
14:10 Prof. Naci Görür uyardı: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor
14:06 Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!
10:53 60 yaşında rap yapmaya başlayan Düzceli Mehmet Zeki: Müzik dünyasının "Met Amca"sı
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:33 Tilkiler 10 metrelik kuyuya düştü! 3 saat sonra kurtarıldı
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:25:38. #1.12#
SON DAKİKA: SATSO Başkanı Altuğ, ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement