SATSO Başkanı Altuğ, ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ocak ayında enerji temini konusunda yaşanan kısa süreli sıkıntının ihracatı ve üreticiyi olumsuz etkilediğini belirterek, kentteki iş dünyasının bu sürecin üstesinden gelecek güce sahip olduğuna inandığını bildirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) açıklanan verileri değerlendiren Altuğ, üretimdeki ivmenin ihracata yansımasının önemine değindi.

Altuğ, 2021'i 5 milyar doları aşkın ihracatla kapatan Sakarya iş dünyasının, aynı üretme ve ihraç etme azmiyle yeni yıla başladığını belirterek, ocakta 30 ayrı sektörde 428 milyon 680 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anımsattı.

Yaşanan ekonomik süreçler doğrultusunda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 15'lik düşüş yaşandığına dikkati çeken Altuğ, otomotiv sektörünün 373 milyon dolarla ihracata büyük katkı sağladığını kaydetti.

Meyve sebze mamullerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300'ü aşkın ihracat artışı görüldüğüne işaret eden Altuğ, ocakta en çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerin sırasıyla Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya olduğunu bildirdi.

Sakarya'nın başarıyla daha da motive olan, üretimi ve ihracatı benimsemiş, tüm zor süreçlerde taviz vermeden üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Ciddi hedeflerle başladığımız 2022 yılının ilk ayında çip krizi devam ederken, özellikle enerji tedarikinde yaşanan aksaklıkların üretimi etkilediğini de görüyoruz. Üretimin en önemli unsuru olan enerji temini konusunda yaşanan kısa süreli sıkıntı, ocak ayında ihracatçılarımızı ve üreticilerimizi olumsuz etkiledi. Bu telafi edilebilir düşüşler, dünyada yaşanan ekonomik süreçler göz önüne alındığında olağan bir durumdur. Sakarya iş dünyasının, bu sürecin üstesinden gelecek güce sahip olduğuna inanıyorum."