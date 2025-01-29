Savunma Sanayi Dönüşümde

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, savunma sanayisinin, teknolojik yeniliklerin ve jeopolitik dinamiklerin etkisiyle, sürekli bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, "Bu dönüşüm, askeri stratejilerde ve savunma sistemlerinin geliştirilmesinde köklü değişimlere yol açıyor." dedi.

ASO'nun ocak ayı meclis toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün de katılımıyla, Oda binasında gerçekleştirildi

Ardıç, buradaki konuşmasında, küresel ticaret sistemindeki değişimler ve bölgesel ekonomik blokların güçlenmesinin belirsizlikleri artırdığını, yeni işbirliklerini ve pazar fırsatlarını da beraberinde getirdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indiriminin piyasaya olumlu yansımasını beklediklerine işaret eden Ardıç, ekonomik gündemin yanı sıra ileri teknoloji, yapay zeka ve iklim değişikliğine adapte olunması gerektiğini de dile getirdi. Ardıç, "Sürdürülebilir büyüme ve sanayileşmenin temel paradigması teknoloji ve inovasyona dayalı, yeşil ekonomi ve dijital dönüşümdür. İkiz dönüşüm artık bir tercih değil zorunluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayisindeki dönüşümün uzağında kalmadık"

Ardıç, savunma sanayisinin, teknolojik yenilikler ve jeopolitik dinamiklerin etkisiyle, sürekli dönüşüm içinde olduğunu belirterek, "Bu dönüşüm, askeri stratejilerde ve savunma sistemlerinin geliştirilmesinde köklü değişimlere yol açıyor. Biz de ülke olarak bu dönüşümün uzağında kalamazdık ve kalmadık." diye konuştu.

Ülkelerarası rekabetin ve işbirliğinin merkezinde bulunan savunma sanayisinin teknolojik ilerlemeyi teşvik etme, istihdam yaratma, yerel endüstrilerin gelişimini destekleme ve ekonomik büyümeyi sağlama potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Ardıç, Türkiye'nin 10,6 milyar dolarlık askeri harcamayla dünyada bu alanda 23. sırada yer aldığını aktardı.

Ardıç, savunma sanayisi yatırımlarında yerli ve millilik oranında yaşanan yükselişe dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda yapılan yatırımlarla yerli ve millilik oranımız yükseliyor. Savunma sanayimizin 2002 yılında 1,3 milyar dolar seviyesinde olan ciro hacmi bugün yaklaşık 13 kat artarak 17 milyar doları buldu. Dünya ihracatından aldığımız pay iki katına çıkarak 7 milyar doları geçti." bilgisini paylaştı.

Ankara'nın ihracatının yüzde 13'ünün yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu dile getiren Ardıç, "Geçen ay kamuoyuyla paylaştığımız İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi'nde (ASO-İLTEK) Ankara'mız İstanbul'u geride bırakarak birinci olmuştur. Son dönemde savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıların, yenilikçi bir ekosistemin oluşmasında Ankara'mıza önemli katkılar sağladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardıç, 2024'te 17 milyar dolara ulaşan savunma sanayi cirosunun yaklaşık yüzde 50'sinin Ankara'da kurulu firmalardan kaynaklandığını, savunma ve havacılık ürünleri ihracatında başkentin ilk sırada olduğunu, bu firmalarda çalışan sayısının yaklaşık 55 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Savunma sanayisinin 2030 yılına kadar 23 milyar dolar ciro, 10,7 milyar dolar ihracat ve 140 bin çalışan sayısına ulaşmasının beklendiğini ifade eden Ardıç, Ankara'da ise savunma sanayi cirosunun 17 milyar dolara, istihdamın 97 bine ve çalışan başına katma değerin ise 170 bin dolara ulaşmasını öngördüklerini kaydetti.

Ardıç, ürün geliştirme ve üretim odaklı AR-GE yaklaşımına sahip yeni bir teknopark modeli olan Ankara Teknoloji Üssü Projesi'nin önemine de değinerek, 400 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 1,2 milyon metrekare alanda kurulacak teknoloji üssüyle ilgili fizibilite çalışmasının yakın zamanda tamamlanacağını belirtti.

Sanayicilerin isteklerini Görgün'e de aktaran Ardıç, "Ankaralı sanayiciler olarak Savunma Sanayii Başkanlığımızın önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN gibi şirketlerimize, savunma sanayimizin ihtiyacı olan bir alanda tedarikçi olarak ortak yatırım yapmak arzumuzdur." diye konuştu.