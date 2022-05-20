Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı

20.05.2022 14:37

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz gün ülkenin önde gelen savunma sanayii firmalarından BAE Systems ve Rolls-Royce ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek için İngiltere'ye gitti. Ziyaret henüz tazeliğini korurken, İngiltere'den dikkat çeken bir Türkiye kararı geldi.

İHRACAT KISITLAMASINI KALDIRDI

İngiltere bir süredir Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayii ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere tarafından savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını duyurdu.

VETO AÇIKLAMASINDAKİ KISITLAMA DETAYI

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularının ardından, kendisine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve terör örgütlerine destek gerekçesiyle bu iki ülkenin adaylığını veto edeceğini açıklamıştı. Türkiye'nin bu açıklaması sonrası İngiltere, ihracat kısıtlamasını kaldırdı.

İBRAHİM KALIN KISITLAMA KONUSUNU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Robert Rydberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Petri Hakkarainen, Almanya Başbakanı Dış Politika Danışmanı Jens Plötner ve Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ile telefonda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına ilişkin görüştü. Kalın görüşmelerde ihracat kısıtlamalarına da değindi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağının altı çizildi. Görüşmelerde ayrıca, terör örgütü PKK/PYD/ YPG ile FETÖ mensuplarının NATO üyesi ve diğer ülkelerdeki mevcudiyetine müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Savunma sanayii alanındaki haksız ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması konusunda Türkiye'nin ilkesel duruşu ve beklentisi dile getirildi." denildi.

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Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı - Son Dakika


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