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Savunma Sanayii Başkanı Demir, SANTEK Dijital ve Savunma Sanayi Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir, SANTEK Dijital ve Savunma Sanayi Buluşması'nda konuştu Açıklaması

08.12.2021 17:07
Savunma Sanayii Başkanı Demir, SANTEK Dijital ve Savunma Sanayi Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sistem tedariki ve savunma sanayisini yönlendirme konusunda yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Neticesinde savunma ürün ve hizmetlerimiz;

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sistem tedariki ve savunma sanayisini yönlendirme konusunda yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Neticesinde savunma ürün ve hizmetlerimiz; hem güvenlik birimlerimize hem de farklı coğrafyalarda stratejik iş birliği içerisinde bulunduğumuz dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim edilmekte. Bu iş birliğimizi gün geçerek geliştirmekteyiz." dedi.

Demir, Kocaeli SANTEK Dijital ve Savunma Sanayi Buluşması'nda, Kocaeli'nin, bünyesinde barındırdığı üniversiteler, araştırma merkezleri, teknoparklar, Bilişim Vadisi ve sanayi bölgeleriyle Türkiye'de sanayi ve teknolojinin kalbinin attığı illerin başında geldiğini söyledi.

Savunma sanayisinin, günümüzde diğer sektörler ve kamu yapılanmaları için örnek gösterilen başarılara imza attığına işaret eden Demir, "Bugün itibarıyla ülkemizin savunma sistem tedariki ve savunma sanayini yönlendirme konusunda yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Neticesinde savunma ürün ve hizmetlerimiz; hem güvenlik birimlerimize hem de farklı coğrafyalarda stratejik iş birliği içerisinde bulunduğumuz dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim edilmekte. Bu iş birliğimizi gün geçerek geliştirmekteyiz." diye konuştu.

Demir, savunma sanayinin son yıllardaki girişimiyle göz doldurduğuna işaret ederek, "Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da oldukça büyük ilgi çekiyor. Bu ilginin bir yönü; dost ve kardeş ülkelerin bize olan sevgi, destek ve muhabbetini arttırırken, diğer bir kanattan da çeşitli kısıtlamalar, ambargo ve ön kesmeler olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Türkiye'nin, milli çıkarlarının savunma yönünde bağımsız hareket edebilmesini, savunma sanayi ve teknolojilerinde oluşturacağı derinliğe ve bu alanlardaki kabiliyetlere borçlu olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Bir yandan geldiğimiz nokta iyi olabilir ama asla yeterli bulmuyoruz. Bir yandan dünyada uygulanmış mevcut bazı teknolojileri yakalamak ve o seviyeye gelmek için uğraşırken diğer yandan da dünyada henüz ortaya çıkmamış, geleceğin harekat, güvenlik ortamını etkileyecek muhtelif teknolojileri bugünden görmek, çalışmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve bu çalışmalarda geride kalmamak, önde olmak mecburiyetindeyiz. Bir taraftan sanayimiz mevcut üretim teknolojileri ve bilgilerle hayati ürünler koyarken çeşitli Ar-Ge'lerle üniversitelerimiz, araştırma kurumlarımızla geleceğin teknolojilerinin derinliğini biran önce çalışıp, bilimsel çalışmalarla yeni buluşlar, yeni inovasyonlar ve ürünlerle sahada olmamızı sağlamak ve dünyada bazı alanlarda en önde olmak çabamızı desteklemek durumundadır."

"SİHA'larımız artık dünya markası ve herkesin dilinde"

Demir, Türkiye'nin savunma sanayi alanında geldiği konuma değinerek, şunları kaydetti:

"Muhtelif kalibre top, havanlar şu an hizmetimizde. MİLGEM'ler, amfibi gemiler, sismik araştırma gemisi, çeşitli seviyede gemi ve botları yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz gibi onların üzerlerindeki silah, donanım ve yazılımları da yine milli imkanlarımızla geliştirdik. ATAK-2 helikopterimizde Faz-2'ye geçtik ve ATAK-2 için var gücümüzle çalışıyoruz.

Deniz füzemiz ATMACA envantere girdi ve seri üretimi başladı. Uzay faaliyetlerimiz devam ediyor. SİHA'larımız artık dünya markası ve herkesin dilinde. Sadece drone sistemleri değil, anti-drone teknolojisinde de mesafe kat ettik. Taşınabilir mühimmat sistemleri, elektronik harp sistemleri, EYP'lere karşı mücadele ettiğimiz sistemler, yüksek kapasiteli şarjör, katlanabilir mayın dedektörü gibi çok çeşitli sistemleri burada saymakla bitiremeyiz. Bu başarıların ana unsuru; siyasi irade ve en başta da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'lerden beri bu alanda ortaya koyduğu değişmez ve giderek artan, her alanda kendini gösteren iradesi."

Demir, sanayi ekosisteminin geniş bir tabana yayılması ve buradan da savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu çeşitli ürün, sistem ve alt bileşenlerin geliştirilmesi hatta bu ekosistemden dünya çapında ürün üreten, marka olan yapıların, işlerin çıkmasını beklediklerini anlatarak, sürdürülebilir bir savunma sanayi için, sanayi ekosistemi için global çapta yetenekte, yetkinlikte ve kalitede ürünler, markalar ve şirketlerin ortaya çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Birbirlerini tanıyarak ve ihtiyaçları bilerek, yetkinlikleri paylaşarak bu yolda yürümenin öneminden bahseden Demir, bu anlamda Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programını kurguladıklarını söyledi.

Bir fon oluşturduklarını, gelecek vadeden şirket ve teknolojilere ortak olup, onları destekleyip geleceğe doğru yürümeyi amaçladıklarını dile getiren Demir, gelecek dönemde yapılması gerekenlerden bahsetti.

Demir, insan kaynağının önemine dikkati çekerek, "TEKNOFEST'te ve çeşitli yarışmalarda gördük, gençlerimizde büyük bir heves ve heyecan var. Bu heyecanı desteklemek, bu heyecanın ihtiyaç duyduğu maddi imkan, malzeme ve kanalları oluşturmak, aynı zamanda bilgi, teknoloji açısından gençlerimizle beraber el ele yürüyecek bir mentorluk ve yoldaşlık yapısını oluşturmak gerekiyor. Bu anlamda Vizyoner Genç Programımız bunları hayata geçirmek üzere sizlerle beraber olacak." dedi.

"Savunma sanayisinin gerçekleştirdiği hamleleri takdirle izliyoruz"

Vali Seddar Yavuz da Kocaeli'nin orta ve yüksek teknoloji kullanan ve üretebilen bir şehir olduğunu kaydetti.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kendi teknolojisi üretme konusunda gayret gösterdiğini dile getirerek, "Ülke olarak ürettiğimiz teknolojinin bize saha başarısı getirdiğini görüyoruz. Savunma sanayisinin gerçekleştirdiği hamleleri takdirle izliyoruz. Daha iyilerini yapacaklarına gönülden inanıyorum. Savunma sanayi alanında en iyi iş birliği yapılacak kentlerden biri de Kocaeli. Sanayicilerimiz bu alanda yatırım yaparak ülkemizin gelişimine katkı da bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Kocaeli'nin Türkiye'nin endüstriyel başkenti olduğunu aktararak, kentin büyük bir rekabet avantajının bulunduğunu söyledi.

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapıyı sağlamanın görevlerinden biri olduğunu belirten Büyükakın, kentte insan kaynağına da yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kentin Türkiye'deki imalat sanayisinde önemli bir konumda yer aldığını dile getirdi.

Kocaeli'nin hem sanayi hem de liman kenti olduğunu aktaran Zeytinoğlu, etkinlikte 167 katılımcı bulunduğunu, 300 ikili iş görüşmesi yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Savunma Sanayi, Türkiye, Kocaeli, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Demir, SANTEK Dijital ve Savunma Sanayi Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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