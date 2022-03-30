SBTÜ tarafından Cumhuriyet Teknokent'e 2 şirket kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

SBTÜ tarafından Cumhuriyet Teknokent'e 2 şirket kuruldu

30.03.2022 15:20

SBTÜ tarafından Cumhuriyet Teknokent'e 2 şirket kurulduSİVAS SBTÜ Tarım Bilimleri Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi tarafından Cumhuriyet Teknokente Biyoteknoloji alanında faaliyet gösterecek 2 yeni şirket kuruldu.

SBTÜ tarafından Cumhuriyet Teknokent'e 2 şirket kuruldu

SİVAS SBTÜ Tarım Bilimleri Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi tarafından Cumhuriyet Teknokente Biyoteknoloji alanında faaliyet gösterecek 2 yeni şirket kuruldu.

SBTÜ Tarım Bilimleri Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi tarafından Cumhuriyet Teknokent'e Exon Biyoteknoloji ve Argogenetech Biyoteknoloji adlı iki yeni şirket kuruldu. Şirketlerin açılış programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve akademisyenler katıldı. Şirketleri gezerek bizzat incelemelerde bulunan Vali Ayhan, iki değerli firmanın Sivas'a kazandırıldığını söyledi. Kazandırılan iki yeni şirket ile yerli tanı kitlerinin geliştirilmesi, genetik hastalıkların hızlı bir şekilde tespit edilmesi aynı zamanda biyoteknik yöntemlerle tarımsal üretimde hastalıklardan ve virüslerden arınmış materyaller üretecek.

Şehre büyük katkı sağlayacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, kurulan şirketlerin şehre büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, "Teknokent Sivas'ın teknolojik olarak üniversiteyle sanayicinin buluşup düşüncelerini ticarileştiği bir yer. Dolayısıyla klasik üretim ve imalat modelinden daha teknik daha teknolojik bir üretim olması nedeniyle çok değerli bulmaklayım. Şöyle baktığımda iki değerli firmayı şehrimiz bünyesine kazandırmış oldu. Burada kuluçkalanacaklar buradan sonrada daha büyük geniş alanlarda üretimler yapacaklar. Exon Biyoteknoloji şirketinin temel amacı insan, hayvan ve bitki sağlığı alanında faaliyet gösterecek. Şirket moleküler biyoloji teknikleri kullanarak yerli tanı kitlerinin geliştirilmesi ve genetik hastalıkların hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesi sağlanacak. Argogenetech Biyoteknoloji şirketi ise biyoteknolojik yöntemlerle tarımsal üretim anlamında kısa sürede çok sayıda hastalıklardan ve virüslerden uzak temiz üretim materyaller üretmek amacıyla kurulmuştur. Yani bizim şehrimizin de aynı zamanda tarımsal anlamda yürüdüğü yola katkı sağlayacak bir şirket oldu" ifadelerini kullandı.

"Üretilen bilgi, ticari hayata aktarılıyor"

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, akademisyenlerin ürettikleri bilgiyi ticari hayata aktardıklarını belirterek, "Hem ülkemizde hem dünyada önde gelen üniversiteler incelendiğinde başarı kriteri olarak değerlendirilen bir aşamada akademisyenlerin bu tür girişimci ruhla üretmiş oldukları bilginin ticari hayata aktarılmasıyla alakalı olan girişimcilik başlığı adı altında değerlendiriliyor. Bizde üniversite olarak ilk kuruluşumuzdan beri akademisyenlerimizi bu tür girişimci ruhla kendilerine veya özel sektöre kurabilecekleri şirketleri hem ilimize hem ülkemize kimi zamanda dünya genelinde hizmetler sunması mümkün oluyor. Ki bu firmalardan biride ihracat yapmaya başladı" dedi.

SBTÜ tarafından Cumhuriyet Teknokent'e 2 şirket kuruldu
SBTÜ tarafından Cumhuriyet Teknokent'e 2 şirket kuruldu
SBTÜ tarafından Cumhuriyet Teknokent'e 2 şirket kuruldu
SBTÜ tarafından Cumhuriyet Teknokent'e 2 şirket kuruldu
SBTÜ tarafından Cumhuriyet Teknokent'e 2 şirket kuruldu

YORUMLAR
500
Cumhuriyet Teknokent'teki firmalardan 4 yılda 5 milyon dolarlık ihracat Cumhuriyet Teknokent'teki firmalardan 4 yılda 5 milyon dolarlık ihracat SBTÜ geleceğin mesleklerini tanıttı SBTÜ geleceğin mesleklerini tanıttı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SBTÜ tarafından Cumhuriyet Teknokent'e 2 şirket kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
15:40 Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 16:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: SBTÜ tarafından Cumhuriyet Teknokent'e 2 şirket kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement