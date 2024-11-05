Schaeffler 4.700 Çalışanı İşten Çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Schaeffler 4.700 Çalışanı İşten Çıkarıyor

Schaeffler, Avrupa'da 4.700 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı, Almanya'da 2.800 etkilenecek.

05.11.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Schaeffler'den yapılan açıklamada, şirket yönetim kurulunun, uzun vadede rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Almanya ve Avrupa odaklı bölgesel yapısal önlemleri onayladığı belirtildi.

Önlemlerin otomotiv yan sanayisinde devam eden dönüşümden kaynaklanan tedbirleri içerdiği aktarılan açıklamada, "Önlemler, yaklaşık 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 kişilik brüt istihdam azaltımı öngörmektedir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bu karar, zorlu pazar ortamı, küresel rekabetin artan yoğunluğu ve otomotiv tedarik endüstrisini etkileyen devam eden dönüşüm süreçlerine yanıt olarak alınmıştır." denildi.

Küçülme tedbirlerinden Almanya'daki 10 tesisin etkileneceği bildirilen açıklamada, işten çıkarmaların geri kalanının, iki tesisin kapatılması da dahil olmak üzere Avrupa genelinde 5 tesiste yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, Avrupa otomotiv sektörünün, başta elektrik olmak üzere yüksek üretim maliyetleri, düşen talep ve Çin'in artan rekabetine kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalması dikkati çekiyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Almanya'da ilk kez fabrika kapatmayı planlıyor.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Schaeffler 4.700 Çalışanı İşten Çıkarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: Schaeffler 4.700 Çalışanı İşten Çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.