Schneider Electric ve NVIDIA'dan AI Factory İşbirliği

18.03.2026 12:08
Schneider Electric, NVIDIA ile yapay zeka veri merkezleri için yeni şablonlar geliştiriyor.

Schneider Electric, gigavat ölçeğindeki yeni nesil yapay zeka veri merkezi (AI Factory) altyapılarının tasarlanması, simülasyonu, inşası, işletilmesi ve bakımına yönelik doğrulanmış şablonlar geliştirmek için NVIDIA ile güçlerini birleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, NVIDIA ve AVEVA ile işbirliği düzenlenen NVIDIA GTC kapsamında yeni nesil yapay zeka veri merkezi altyapılarının tasarlanması, simülasyonu, inşası, işletilmesi ve bakımına yönelik gelişmeleri duyurdu.

Gelişmeler arasında, en yeni NVIDIA kabin ölçeğinde (rack-scale) mimarileri için enerji ve soğutma altyapısını doğrulayan yeni bir NVIDIA Vera Rubin referans tasarımı, NVIDIA Omniverse DSX Blueprint ve ekosistemi içinde gelişmiş dijital ikiz yetkinliklerinin entegrasyonuyla NVIDIA Nemotron açık modelleri kullanılarak veri merkezi alarm yönetimi hizmetleri için etmen tabanlı yapay zekanın erken aşama testleri yer alıyor.

Şirketin duyuruları, Schneider Electric ile NVIDIA arasındaki mevcut işbirliğini daha da güçlendirirken, gigavat ölçeğinde ve yüksek verimlilikte tasarlanan "AI Factory" yapılarının geliştirilmesi için kapsamlı temel oluşturuyor.

Yeni tanıtılan yapay zeka referans tasarımı, NVIDIA Vera Rubin NVL72 kabinleri için oluşturulan ilk tasarımlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Doğrulanmış referans tasarım, enerji ve soğutma altyapısını kapsıyor ve şirketin kontrol referans tasarımlarıyla entegre şekilde sunuluyor. Daha da önemlisi tasarım, NVIDIA'nın en yeni kabin ölçeğinde sistemlerine yönelik kritik altyapı gereksinimlerini ve değerlendirmeleri ele alıyor. Buna ek olarak, şirkete bağlı ve endüstriyel yazılım alanında küresel liderlerden biri olan AVEVA, NVIDIA ile Grafik İşlem Birimi (GPU) verimliliğini en üst düzeye çıkaran ve AI Factory'lerin hızlı ve ölçekli biçimde devreye alınmasını hızlandıran yeni bir yaşam döngüsü dijital ikiz mimarisini duyurdu.

SimReady varlıklar ve dijital ikizler oluşturmaya kararlı

Şirket, AVEVA'nın gelişmiş yazılım yetkinlikleriyle desteklenen NVIDIA Omniverse üzerinden SimReady varlıklar ve dijital ikizler oluşturmaya kararlı görünüyor.

Söz konusuduyuruyla birlikte AVEVA'nın mühendislik ve operasyon yazılımları artık NVIDIA Omniverse DSX Blueprint ve ekosisteminin tamamına entegre edildi. Yapının, alan odaklı simülasyonlar, dijital görselleştirme ve iş birliğine dayalı tasarım araçları sayesinde mühendislik optimizasyonunu önemli ölçüde ileri taşıyarak "time-to-token" süresini hızlandırması öngörülüyor.

Şirket ayrıca etkinlik sırasında, yeni bir etmen tabanlı yapay zeka alarm yönetimi yeteneğini desteklemek üzere NVIDIA Nemotron modelini başarıyla test ettiğini de duyurdu.

Bu hizmette kaydedilen ilerleme, veri merkezi sektöründe uzun süredir varlığını koruyan "alarm verilerini sistem düzeyinde yorumlayarak kök nedenleri belirlemek ve uygun düzeltici aksiyonları saptama" sorunsalına yanıt veriyor.

Şirketin etmen tabanlı yapay zekası, birden fazla sistemden gelen gerçek zamanlı akış halindeki IoT verilerinden yararlanarak, entegre araç seti üzerinden otonom biçimde analiz yapıyor, teşhis koyuyor ve aksiyon önerilerinde bulunuyor.

Uzman teknisyenlerle birlikte çalışan bu teknoloji, sorunların daha hızlı ve daha tutarlı biçimde çözülmesini sağlıyor, gereksiz saha yönlendirmelerini azaltıyor ve operasyonel dayanıklılığı güçlendiriyor. Bu kilometre taşı, şirketin varlık performansı yönetimini en ileri yapay zeka inovasyonlarıyla yeniden tanımlama kararlılığını ortaya koyuyor.

"Yapay zeka iş yüklerinin hata payı daralıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güvenli Güç ve Veri Merkezleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Manish Kumar, yapay zeka iş yüklerinin hem ölçek hem de karmaşıklık açısından büyüdükçe, veri merkezi tasarımında hata payının daraldığını belirtti.

Yapay zekayı ölçekli biçimde sunabilmenin, benzeri görülmemiş performans taleplerini karşılayabilen ve aynı zamanda en yüksek enerji verimliliğini koruyan, sıkı şekilde entegre edilmiş elektrik, soğutma ve dijital mimariler gerektirdiğini aktaran Kumar, "Operatörler, gelişmiş yazılımlar, dijital ikizler ve doğrulanmış referans tasarımlar sayesinde, tek bir kabin bile kurulmadan önce altyapıyı simüle edip optimize edebiliyor. Bu yaklaşım riski azaltıyor, devreye almayı hızlandırıyor ve yeni nesil AI Factory'lere güç verecek verimlilikle dayanıklılığı güvence altına alıyor." ifadelerini kullandı.

NVIDIA Yapay Zeka Altyapısından Sorumlu Başkan Yardımcısı Vladimir Troy da gigavat ölçeğindeki AI Factory'lerin, enerji verimliliği yüksek ve öngörülebilirliği son derece güçlü, temelden yeni bir altyapı sınıfı gerektirdiğini vurgulyarak, "NVIDIA ve Schneider Electric birlikte, dünya çapındaki müşterilerimiz için time-to-token süresini hızlandıracak güç, soğutma ve dijital ikiz mimarilerini sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

