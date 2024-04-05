Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) çalışanları, bayramlaşma etkinliğinde bir araya geldi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ çalışanları, ramazan bayramının mutluluğunu bu yıl da birlikte yaşadı. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'deki SEDAŞ Bölge Müdürlüklerinde düzenlenen geleneksel buluşmada yöneticiler ve çalışanlar bayramlaştı. Etkinliğe SEDAŞ'ın üst yönetim ekibi, bölge müdürleri, yöneticiler ve çalışanlar katıldı.
SEDAŞ ailesinin bayramlarının kutlandığı törende çalışanlara kolonya ve çikolata ikram edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, bayram buluşmalarının geleneksel hale getirildiğini belirterek, "Bayramın mutluluğunu arkadaşlarımızla yaşamaktan sevinç duyduk. Tüm SEDAŞ ailesinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
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