SEDAŞ Çalışanları Bayramlaşma Etkinliğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

SEDAŞ Çalışanları Bayramlaşma Etkinliğinde Bir Araya Geldi

SEDAŞ Çalışanları Bayramlaşma Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) çalışanları, ramazan bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde bir araya geldi. SEDAŞ'ın üst yönetim ekibi, bölge müdürleri, yöneticiler ve çalışanların katıldığı etkinlikte, çalışanlara kolonya ve çikolata ikram edildi. SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, bayram buluşmalarının geleneksel hale geldiğini belirterek, tüm SEDAŞ ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

05.04.2024 18:57  Güncelleme: 18:59
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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) çalışanları, bayramlaşma etkinliğinde bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ çalışanları, ramazan bayramının mutluluğunu bu yıl da birlikte yaşadı. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'deki SEDAŞ Bölge Müdürlüklerinde düzenlenen geleneksel buluşmada yöneticiler ve çalışanlar bayramlaştı. Etkinliğe SEDAŞ'ın üst yönetim ekibi, bölge müdürleri, yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

SEDAŞ ailesinin bayramlarının kutlandığı törende çalışanlara kolonya ve çikolata ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, bayram buluşmalarının geleneksel hale getirildiğini belirterek, "Bayramın mutluluğunu arkadaşlarımızla yaşamaktan sevinç duyduk. Tüm SEDAŞ ailesinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SEDAŞ Çalışanları Bayramlaşma Etkinliğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika

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