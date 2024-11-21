SEDAŞ Hava Koşullarına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SEDAŞ Hava Koşullarına Hazır

SEDAŞ, Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

21.11.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), meteorolojiden yapılan son uyarılara göre Marmara Bölgesini etkisi altına alan zorlu hava koşulları öncesi ekipleriyle hizmet verdikleri bölgede hazırlıklarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ saha ekipleri, yüksek yerler ile köyler de dahil olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'nin tamamında olumsuz hava koşullarına karşı gece gündüz sahada yerini aldı.

Şiddetli fırtına ve yoğun yağmur yağışı öncesi SEDAŞ ekipleri alarma geçti. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'deki 20 bin kilometrekarelik elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde olası arızalara karşı SEDAŞ ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

İl ve ilçe merkezlerinin yanı sıra yüksek kesimler ile köylerde de 7/24 görev başında olan SEDAŞ ekipleri, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği teknik arızalara anında müdahale edecek. Bölgenin tamamında binek, sepetli, 4x4 ve 4x2 pick-up, 4x4 ve 4x2 Duster, vinç ve kablo test araçlarından oluşan geniş araç filosu hizmet vermek üzere konuşlandırıldı. SEDAŞ bölge yöneticilerinin de yerinde takip edecekleri saha çalışmalarında teknolojik ekipmanlar ve güçlü araçlardan yararlanılacak.

Olumsuz hava şartları nedeni ile yaşanabilecek kesinti ve arızalarla ilgili çağrı merkezine gelen başvuruları en kısa sürede yanıtlamak için yoğun çalışmalarını titizlikle sürdüren SEDAŞ, 125 kişilik müşteri temsilcisi ekibini takviye çalışanlarla destekleyerek iletişim hatlarının kapasitesini artırdı.

İki milyonu aşan müşterinin 7/24 erişim sağladığı SEDAŞ 186 çağrı merkezi, 0530 919 19 19 numaralı Whatsapp hattı, SEDAŞ mobil uygulaması, Web-Chat ve Web Online işlemler kanallarında zaman zaman hava muhalefeti kaynaklı aşırı yoğunluklar yaşanabildiği açıklandı.

Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Teknoloji, Ekonomi, Kocaeli, Sakarya, Gebze, Düzce, Sedaş, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SEDAŞ Hava Koşullarına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:16 DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 17:44:49. #1.11#
SON DAKİKA: SEDAŞ Hava Koşullarına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.