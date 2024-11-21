SEDAŞ Hava Koşullarına Hazır

Ekonomi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), meteorolojiden yapılan son uyarılara göre Marmara Bölgesini etkisi altına alan zorlu hava koşulları öncesi ekipleriyle hizmet verdikleri bölgede hazırlıklarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ saha ekipleri, yüksek yerler ile köyler de dahil olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'nin tamamında olumsuz hava koşullarına karşı gece gündüz sahada yerini aldı.

Şiddetli fırtına ve yoğun yağmur yağışı öncesi SEDAŞ ekipleri alarma geçti. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'deki 20 bin kilometrekarelik elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde olası arızalara karşı SEDAŞ ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

İl ve ilçe merkezlerinin yanı sıra yüksek kesimler ile köylerde de 7/24 görev başında olan SEDAŞ ekipleri, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği teknik arızalara anında müdahale edecek. Bölgenin tamamında binek, sepetli, 4x4 ve 4x2 pick-up, 4x4 ve 4x2 Duster, vinç ve kablo test araçlarından oluşan geniş araç filosu hizmet vermek üzere konuşlandırıldı. SEDAŞ bölge yöneticilerinin de yerinde takip edecekleri saha çalışmalarında teknolojik ekipmanlar ve güçlü araçlardan yararlanılacak.

Olumsuz hava şartları nedeni ile yaşanabilecek kesinti ve arızalarla ilgili çağrı merkezine gelen başvuruları en kısa sürede yanıtlamak için yoğun çalışmalarını titizlikle sürdüren SEDAŞ, 125 kişilik müşteri temsilcisi ekibini takviye çalışanlarla destekleyerek iletişim hatlarının kapasitesini artırdı.

İki milyonu aşan müşterinin 7/24 erişim sağladığı SEDAŞ 186 çağrı merkezi, 0530 919 19 19 numaralı Whatsapp hattı, SEDAŞ mobil uygulaması, Web-Chat ve Web Online işlemler kanallarında zaman zaman hava muhalefeti kaynaklı aşırı yoğunluklar yaşanabildiği açıklandı.