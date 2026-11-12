SEDDK bütünleşik sigortada alım şartını yasakladı, primi asgari ücretle sınırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SEDDK bütünleşik sigortada alım şartını yasakladı, primi asgari ücretle sınırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

SEDDK'nin bütünleşik sigortalar yönetmeliği Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi; yıllık brüt prim, ilgili yılın ilk 6 ayındaki aylık brüt asgari ücreti aşamayacak. Sigorta, mal veya hizmet alımının şartı olamayacak; teminat süresi en fazla 2 yıl olacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), alışveriş sırasında ürün veya hizmetle birlikte sunulan bütünleşik sigortalara ilişkin usul ve esasları belirlerken, yıllık brüt sigorta primine üst sınır getirdi ve sigortanın ürün veya hizmet satın almanın şartı haline getirilmesini yasakladı.

SEDDK tarafından hazırlanan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, mal veya hizmet satışı ya da kiralanması sırasında, bunlarla doğrudan bağlantılı risklere karşı sunulan sigortaların güvenilir, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesine ilişkin kurallar belirlendi.

Buna göre, bütünleşik sigorta kapsamında sunulacak teminatlara ilişkin yıllık brüt prim tutarı, teminatın başlangıç tarihi itibarıyla ilgili takvim yılının ilk 6 ayında geçerli aylık brüt asgari ücret tutarını aşamayacak. SEDDK Kurulu, bu üst sınırı mal veya hizmetler bazında yarıya kadar indirebilecek veya iki katına kadar artırabilecek.

Sigorta teminatının süresi en fazla 2 yıl olacak. Uzatılmış garanti teminatı bulunan ürünlerde bu süre garanti süresiyle uyumlu olarak uzatılabilecek.

Sigorta satın alınması, ürün veya hizmet alımının şartı olamayacak

Düzenlemeyle, bütünleşik sigortanın satın alınması, ilgili mal veya hizmetin satın alınması ya da kiralanmasının şartı haline getirilemeyecek. Sigortanın tercih edilmemesi, ürün veya hizmet bedelinin ya da diğer satış koşullarının tüketici aleyhine değiştirilmesine gerekçe oluşturamayacak.

Bütünleşik sigorta, malın satışı veya kiralanması ya da hizmetin satışı sırasında veya satış ve kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren 14 gün içinde sunulabilecek.

Sigortanın fiziki veya elektronik ortamda sunulması halinde, sigortayı sağlayan şirketin unvanı ve iletişim bilgileri, varsa sigorta aracısının bilgileri, prim tutarı ve sigortanın kapsamı tüketiciye açıklanacak. Ayrıca rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminatın, riski üstlenen sigorta şirketi veya sigorta teminatı veren emeklilik şirketi tarafından ödeneceği belirtilecek.

Tüketici sigortasını kolaylıkla sona erdirebilecek

Yönetmelikle, bütünleşik sigortalarda sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin taleplerin herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla iletilmesine imkan tanındı.

Sigortayı sunan platformlar, iptal talebinin sözleşmenin kurulması sırasında kullanılan yöntemle de iletilebilmesini sağlayacak sistemleri kurmakla yükümlü olacak. Sigorta ettiren, sözleşmeyi sona erdirirken başlangıçta kullandığı yöntemden daha ağır koşullara tabi tutulamayacak.

Bütünleşik sigortaya konu mal veya hizmet sözleşmesinde cayma, fesih, iptal veya dönme hakkının kullanılması halinde sigorta sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona erecek.

Kapsama alınan ve kapsam dışında tutulan sigorta türleri

Bütünleşik sigorta kapsamında malın kırılması, kaybı, çalınması, yanması ve arızalanması gibi risklere ilişkin teminatlar sunulabilecek. Ev hayvanlarının hastalanması, çalınması ve kaybıyla bağlantılı riskler de bu kapsamda yer alacak.

Seyahat, ulaşım, konaklama, etkinlik, abonelik, fatura ödeme, siber güvenlik ve paylaşımlı veya kısa süreli motorlu kara taşıtı kiralama hizmetlerinin kullanılamaması, iptali, kesintiye uğraması veya yetkisiz kullanılması gibi risklere karşı da sigorta sunulabilecek.

Bunun yanı sıra vize ve ikamet izni başvurularında ibraz edilmesi gereken sigortalar ile bankaların kendilerine ait olmayan elektronik ticaret ortamları üzerinden sağladıkları bireysel kredilerle bağlantılı hayat, borç ödeme ve ferdi kaza sigortaları da bütünleşik sigorta kapsamında değerlendirilebilecek.

Zorunlu sigortalar, konut ve iş yeri sigortaları, zorunlu deprem sigortası, sağlık ve hastalık sigortaları, tarım sigortaları, birikim ve yatırımlı sigortalar ile nakliyat ve hukuksal koruma sigortaları ise bu kapsamda sunulamayacak.

Öte yandan, sigorta priminin mal veya hizmet bedeliyle birlikte tahsil edilmesi halinde ödeme belgesinde ayrıca gösterilmesi gerekecek. Sigorta şirketleri, sözleşme kurulmadan önce tüketiciyi bilgilendirecek ve güvenli bir yöntemle onayını alacak.

Yönetmelik kapsamında uygulamaya geçecek yetkili kuruluşların faaliyete başlamadan bir ay önce SEDDK'ye bildirimde bulunması gerekecek.

Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin yönetmelikte de değişikliğe gidildi

Öte yandan SEDDK tarafından hazırlanan "Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, sigortacılık faaliyetlerinin sınırları ve mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin mevcut yönetmelik, bütünleşik sigortalara yönelik yeni düzenlemeyle uyumlu hale getirildi. Bu kapsamda, yönetmeliğe Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik'e atıf eklenirken 10. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA
Asgari ÜcretSigortaEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Afrika ülkesinde altın patlaması Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi
Şi Cinping: Tayvan’la birleşme mutlaka gerçekleşecek Şi Cinping: Tayvan'la birleşme mutlaka gerçekleşecek
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:12
116 suçtan aranıyordu Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
15:03
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:12:33. #7.13#
SON DAKİKA: SEDDK bütünleşik sigortada alım şartını yasakladı, primi asgari ücretle sınırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android