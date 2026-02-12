SEDDK'dan Yeni Sigorta Eksperleri Yönetmeliği

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'ni yayımlayarak eksperlik faaliyetine ilişkin atama ile iş kabul ve ücret esaslarını belirledi.

Yönetmelikle, sigorta eksperliği faaliyetinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesi ve tarafların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen eksperlik faaliyetine ilişkin atama ile iş kabul ve ücret esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Söz konusu yönetmelik, sigorta eksperinin sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanması, eksperin iş kabulü, taban ücret tarifesinin tespiti de dahil olmak üzere ekspertiz ücretinin belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsıyor.

Trafik sigortasında eksper atanacaksa EKSİST üzerinden sıralı bir şekilde yapılacak

Yönetmeliğe göre, sigorta eksperi, SEDDK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin talebi üzerine atanacak.

Trafik sigortasında eksper atanacaksa ilgili atama SEDDK tarafından usul ve esasları belirlenen Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden sıralı bir şekilde yapılacak.

Bununla birlikte trafik sigortasında, ilgili dosyaya ilişkin muallak hasar tutarının veya yapılacak ilk inceleme ve hasar sürecinde sonraki incelemeler sonucunda belirlenecek toplam hasar tutarının, asgari maddi teminat tutarının 1/10'unu aşması durumunda hasar tespitinin eksper tarafından yapılması zorunlu olacak. Bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya SEDDK yetkili olacak.

Atanan eksper tarafından değer kaybı tazminatı da gerçek zarar ilkesi gözetilerek ve detaylara yer verilerek aynı raporda hesaplanacak.

Değer kaybına ilişkin eksper atama süreci, kriterleri ve iş kabulü gibi hususlara dair usul ve esaslar SEDDK tarafından belirlenecek.

Kara araçları kasko sigortasında, ilgili dosyaya ilişkin muallak hasar tutarının veya yapılacak ilk inceleme ve hasar sürecinde sonraki incelemeler sonucunda belirlenecek tutarın, ağır hasar ve tam hasar kararını gerektirmesi halinde tespitin EKSİST üzerinden sıralı olarak atanacak eksper tarafından yapılması zorunlu olacak.

Ağır hasar ve tam hasar dışındaki eksper atama süreci ve kriterleri, iş kabulü, rapor şablonu gibi hususlara dair usul ve esaslar SEDDK tarafından belirlenecek.

Eksper tarafından yapılan tespitlere 3 iş günü içinde itiraz edilebilecek

Eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından itiraz edilebilecek.

Yönetmelik kapsamında itiraz süresi, eksper raporunun Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdindeki eksper rapor sistemine girişine ilişkin olarak muhataplara yapılan bildirimle başlayacak. İtiraz halinde, EKSİST üzerinden eksper ataması yapılacak.

İtiraz üzerine atanan eksper tarafından düzenlenen raporun Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdindeki eksper rapor sistemine girişine ilişkin bildirim yapılmasından itibaren 3 iş günü içinde taraflardan birinin talebi halinde hakem eksper ataması yapılacak.

Hakem eksper, ilgili branşta en az 10 yıl bilfiil sigorta eksperliği yapmış olan sigorta eksperleri arasından EKSİST üzerinden atanacak.

İtiraz üzerine atanacak eksper ve hakem eksper atamaları sıralı olarak yapılacak.

İtiraz üzerine atanan eksper ve hakem eksper, motorlu araç sigortalarında atama tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde, diğer branşlarda ise 10 iş günü içinde dosya üzerinden inceleme yaparak raporunu hazırlayacak.

Hakem eksper tarafından düzenlenecek olan rapor, nihai rapor olarak kabul edilecek.

Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sıralı eksper atamaları, eksper hakkında yapılacak performans değerlendirmesi ile İcra Komitesi ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) görüşü alınarak SEDDK tarafından belirlenecek coğrafi sınıflandırma, branş, alt uzmanlık, iş dağılımı gibi objektif kriterler dikkate alınarak yapılacak.

Motorlu araç sigortalarında sıralı eksper atamalarına ilişkin pilot uygulama Bursa ve Ordu'da yapılacak

Eksperlerin performans değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar, SEDDK tarafından TSB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin görüşü alınarak hazırlanacak.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin performans değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları dikkate alarak eksperler hakkında yapılacak puanlamaya göre sıralı eksper atamalarını gerçekleştirilecek.

Yönetmeliğe göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından, TSB'nin görüşü alınarak onarım işçilik maliyetlerine ilişkin il ya da bölge bazında rehber tarife yayımlanacak ve gerekli hallerde güncellenecek.

Motorlu araç sigortalarında sıralı eksper atamalarına ilişkin pilot uygulama bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay süre ile Bursa ve Ordu illerinde yapılacak. SEDDK, pilot uygulamaya ilişkin il değiştirmeye ve süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Yönetmelik 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.