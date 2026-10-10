SEDDK Gaziantep'teki sigorta kurulunda deneyim paylaşımına hazır olduğunu açıkladı

Türk dünyasının sigortacılık alanındaki ortak vizyonunu güçlendirmek, kurumsal iş birliğini ileriye taşımak ve sektörün geleceğinin konuşulduğu Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu, Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Türk dünyasının sigortacılık alanındaki ortak vizyonunu güçlendirmek, ülkeler arasındaki kurumsal iş birliğini ileriye taşımak ve sektörün geleceğine yön vermek amacıyla düzenlenen Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu, Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurula Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanı Ülviye Cabbarova, SEDDK Başkanı Davut Menteş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Türk dünyasının farklı ülkelerinden sigorta sektörünün üst düzey temsilcileri katıldı.

"Ortak geleceğin ortak güvencesini oluşturma zamanı"

Genel kurulda birliğin gelecek dönem vizyonu, stratejik öncelikleri ve ortak iş birliği alanları ele alınarak, sektörün geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, "Ortak tarihimiz var, ortak coğrafyamız var, ortak geleceğimiz var. Şimdi bu ortak geleceğin ortak güvencesini oluşturma zamanı. Afet ve tarım risklerinin havuzlar, veri, kamu-özel sektör iş birliği ve önceden tasarlanmış finansal mekanizmalarla yönetilebileceğini biliyoruz. Bu deneyimi paylaşmaya, kardeş ülkelerimizin başarılı uygulamalarını da öğrenmeye hazırız" diyerek ülkeler arasındaki iş birliğinin yeni ve belirgin projeler için önemli olduğunu aktardı.

Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanı Ülviyye Cabbarova da Türk devletleri arasındaki ortak tarihe ve değerlere vurgu yaparak, bu ortak noktaların sigortacılık alanında da güçlü ve sürdürülebilir iş birliklerine zemin hazırlaması gerektiğini aktardı.

"Sahip olduğumuz deneyim ve kurumsal kapasiteyi Türk dünyasıyla paylaşmaya hazırız"

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş de, Türkiye'nin 40 milyar doları aşan sigorta prim üretimi ve yaklaşık 50 milyar dolarlık bireysel emeklilik birikimiyle sahip olduğu deneyim ve kurumsal kapasiteyi Türk dünyasıyla paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Bizler Türkiye otoritesi olarak bu birliğe her anlamda deneyimlerimizi ve teknolojimizi aktarmaktan büyük bir keyif alacağız ve memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

Şahin'den "Dirençli Şehir Gaziantep" sunumu

Genel kurulda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan ve yapılması gereken çalışmalara vurgu yaparak "Dirençli Şehir Gaziantep" başlıklı sunum yaptı. Şahin, afetlere karşı dayanıklı şehirler oluşturmanın önemine dikkat çekerek, Gaziantep'te yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.