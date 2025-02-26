Şehzadeler Belediyesi\'nden Tarımsal Su Tankı Kurulumu

Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi, çiftçilerin suya erişimini kolaylaştırmak için Aşağıçobanisa Mahallesi'nde tarımsal amaçlı su tankı kurulumu için beton zemin çalışmasına başladı.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aşağıçobanisa Mahallesi'nde tarımsal amaçlı su tankının kurulacağı alanda beton zemin çalışmasına başladı. Çiftçilerin su ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılan bu altyapı çalışması, mahallede tarımsal üretimi desteklemek ve suya erişimi kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yapılan çalışmanın bölgedeki tarımsal faaliyetlere katkı sağlayacağını belirterek, "Üreticilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerekli altyapı düzenlemelerini yapmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimizin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA