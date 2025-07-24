Şekerbank'tan İhracatçılara Dijital Dönüşüm Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Şekerbank'tan İhracatçılara Dijital Dönüşüm Desteği

24.07.2025 12:24
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Şekerbank, Doğu Karadeniz ihracatçılarına çevresel ve dijital dönüşüm için finansman desteği sunacak.

Şekerbank, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) işbirliğiyle, bölgedeki ihracatçı firmalara yönelik çevresel ve dijital dönüşüm odaklı finansman desteği sunacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, ihracatçılara yönelik çözümler geliştirmeye ve reel sektörü desteklemeye devam ediyor. Banka bu kapsamda, DKİB'e bağlı ihracatçı müşterilerine yönelik, yeni bir işbirliği gerçekleştirdi.

Şekerbank ile DKİB arasında imzalanan protokol kapsamında, ihracatçı müşterilerinin çevresel ve dijital dönüşüm süreçlerini destekleyecek ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi, ihracat finansmanı, temiz ulaşım, dijital dönüşüm ve işletme sermayesi gibi alanlardaki ihtiyaçları için finansman olanakları sağlanacak.

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan işbirliği protokolü Şekerbank Karadeniz Bölge Müdürü Aykut Taşlık ile DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır arasında imzalandı.

İşbirliği kapsamında finansman desteğinin yanı sıra, Şekerbank ticari debit kredi kartı ihracatçı firmalara ilk yıl ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca Şekerbank'ın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği ve firmaların karbon emisyonu ve su tüketimi hesaplamalarına imkan veren Carbonmap platformuna ücretsiz erişim sağlanacak.

İlk kez Şekerbank müşterisi olan ihracatçılar için de üç ay boyunca internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemlerinden masraf alınmazken, aynı süre boyunca POS aidatı istisnası uygulanacak.

"İhracatçı KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Karadeniz Bölge Müdürü Aykut Taşlık, işbirliğinin bölgesel kalkınmayı destekleyen stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Taşlık, doğu Karadeniz gibi üretim kapasitesi güçlü ve ihracat potansiyeli yüksek bir bölgenin, çevresel sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm ekseninde desteklenmesini, kapsayıcı kalkınmanın somut bir adımı olarak gördüklerini aktararak, "Bölgedeki işletmelerin dış pazarlara açılmasını kolaylaştırarak, yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak, hem toplumsal refahın artırılması hem de sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesine yönelik önceliklerimiz arasında yer alıyor. DKİB ile hayata geçirdiğimiz bu işbirliğiyle birlikte, ihracatçı KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ücretsiz bankacılık hizmetleri de ihracatçılarımıza önemli avantajlar sağlayacaktır"

DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır da işbirliğinin, ihracatçıların sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm eksenli çabalarına katkı sağlayacak olmasının yanı sıra, uygun oranlarla sunulan destek sayesinde firmaların nefes almasına imkan tanıyacağını vurguladı.

Bahadır, " Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ihracat potansiyelini daha da ileriye taşımayı hedefleyen işbirliği kapsamında, karbon emisyonu ve su tüketimi gibi sürdürülebilirlik göstergelerinin takibine imkan veren araçlar ve ücretsiz bankacılık hizmetleri de ihracatçılarımıza önemli avantajlar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Şekerbank'tan İhracatçılara Dijital Dönüşüm Desteği - Son Dakika

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