Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), son günlerde şeker krizi yaşanırken bir kötü haber de şeker fiyatlarından geldi.
TÜRKŞEKER'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç kilogramı 3,93 TL'den satılan kristal şeker fiyatı 4,9125 TL oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 lira olarak belirlendi.
Böylece, yüzde 25 zammın ardından kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.
Son Dakika › Ekonomi › Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı aştı - Son Dakika Ekonomi