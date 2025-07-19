Türkiye'de et ve gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri daha konkordato talebinde bulundu. İstanbul merkezli Seret Et ve Gıda, mali darboğazı aşmak amacıyla mahkemeye başvurdu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortağı Servet Bekar için 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesine karar verdi.
Mahkeme ayrıca, şirketin mali sürecini denetleyen konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine hükmetti. Bu karar sayesinde firma, 1 yıl boyunca alacaklı icra takiplerinden korunacak ve faaliyetlerini yasal güvence altında sürdürebilecek.
Seret Et'in konkordato kararı, son haftalarda gıda sektöründe yaşanan ekonomik daralmanın yeni bir halkası oldu. Öncesinde, sektörde farklı bölgelerde faaliyet gösteren önemli firmalar da benzer adımlar atmıştı:
Sektör temsilcileri, yaşanan konkordato dalgasını, artan girdi maliyetleri, dövizdeki dalgalanma ve iç piyasada yaşanan talep daralmasına bağlıyor. Et fiyatlarındaki yükselişin tüketimi düşürdüğü, işletmelerin ise borçlarını çevirmekte zorlandığı ifade ediliyor. Ekonomistler, konkordato kararlarının firmalara kısa vadeli koruma sağladığını ancak sektörün yapısal sorunları çözülmeden iflasların artabileceği uyarısında bulunuyor.
Son Dakika › Ekonomi › Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi - Son Dakika
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