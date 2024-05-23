Senegalli çay işçileri kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Senegalli çay işçileri kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilecek

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadında geçtiğimiz yıllarda yoğun olarak görülen Afrikalı çay işçileri yeniden çay bahçelerinde görülmeye başlarken, bu kez devlet yetkilileri bu işçilerin kaçak çalıştıkları gerekçesiyle çalışmalarına izin vermiyor. Jandarma ekipleri tarafından alınan Senegalli çay işçilerinin İstanbul'a gönderilerek buradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

23.05.2024 20:31
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Senegalli çay işçileri kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilecek

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadında geçtiğimiz yıllarda yoğun olarak görülen Afrikalı çay işçileri yeniden çay bahçelerinde görülmeye başlarken, bu kez devlet yetkilileri bu işçilerin kaçak çalıştıkları gerekçesiyle çalışmalarına izin vermiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaş çay sezonunun birinci sürgün döneminin başlamasıyla üreticiler geçtiğimiz günlerde çay bahçelerine girdi. Geçmiş yıllarda Gürcistan'dan gelen işçilerle gerçekleştirilen çay toplama işlemlerinde son yıllarda çalışkanlıkları nedeniyle özellikle Afrika'dan ve daha çok da Senegal'den gelen işçiler tercih edilmeye başlandı. Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren Senegalli işçilerin günlük ücretinin en az 2 bin TL olduğu öğrenilirken, çevreleri tarafından da sevilen Senegalli çay işçileri basında çıkan görüntülerinin ardından kaçak çalıştıkları belirlenerek çalışmalarına izin verilmedi. Jandarma ekipleri tarafından alınan Senegalli çay işçilerinin İstanbul'a gönderilerek buradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Trabzon'un Of ilçesinde 3 yıldır çay toplama işlemi gerçekleştiren Senegalli Süleyman Akbay, 3 yıl önce çay toplamaya başladığını söylemiş ve "İlk yılımda Of'ta bir amcamız vardı. 2 yıl boyunca onların yanında çalıştım. Bu yıl 3. yılım oldu. Türkiye'de ilk yılımda İstanbul'daydım, çay sezonu olunca Trabzon'a geldim. Artık burada duruyorum. İlk çay toplamaya makasla birlikte başlamıştım. Sonra baktım ki herkes motorla kesiyor ben de gidip motor aldım. Senegal'den arkadaşlarım geçen sene geldiler. Onlara çay toplamayı ben öğrettim. Bu yıl yeni gelen arkadaşlarımızda oldu. Memleketten alışık olduğumuz için buradaki çay bahçelerinde çok zorlanmıyoruz. Sıcak havalarda bakıyoruz burada yaşayan vatandaşlar oturuyorlar ama biz çalışıyoruz. Senegal'den buraya çay toplamaya gelmek isteyenler oluyor. Maalesef kolay bir şekilde gelemiyorlar. Burada ton işi çalışıyoruz. Fiyatlar değişiyor. Ton işi olduğu zaman 5 bin 500 TL oluyor. Günlük en az bir ton topluyorum. Çay sezonu bittikten sonra Trabzon'da kalıyorum. Burada limanlarda çalışıyorum. Artık Of'luyum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Senegalli çay işçileri kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilecek - Son Dakika

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