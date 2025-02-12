Sevgililer Günü'nde Esnafın Umutları - Son Dakika
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Ekonomi

Sevgililer Günü'nde Esnafın Umutları

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Palandöken, 14 Şubat'ta esnafın umutlarını ve dikkat edilmesi gerekenleri vurguladı.

12.02.2025 09:48
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Palandöken: "Özel günler esnafın umut kapısı"

"Esnafımızda her bütçeye ve zevke uygun hediye mevcut"

"Tüm sektörlerdeki esnafımız çiftleri bekliyor"

"14 Şubat'ta merdiven altı üretime karşı uyanık olunmalı"

ANKARA - Her yıl olduğu gibi bu yıl da esnafın 14 Şubat Sevgililer Günü'nü umutla beklediğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Biliyorsunuz, 14 Şubat Sevgililer Günü. İnsanlar annelerine, babalarına, sevdiklerine veya yakınlarına hediye almak istiyorlar. Bu zaman diliminde en dikkat edilmesi gereken şey, merdiven altı ve fason üretimler. Aynı şekilde, pahalı olmasa bile değerli, kullanılabilir eşyalar veya yiyecek içecek maddelerindeki çiçek ve benzeri unsurların fiyatlarında, tabii ki enflasyonla birlikte bir yükselme var. Vatandaşlar bu özel günleri, özellikle ardından Anneler Günü, Babalar Günü gibi günleri ve bayramları, esnaf ve sanatkarın beklentilerinin yüksek olduğu zamanlar olarak değerlendiriyorlar. Çünkü bu tarz özel günler zücaciyeden çiçekçiye, hatta seyahatlerde taksi kullanımına kadar 415 mesleği ilgilendiriyor" dedi.

"Sevgililer günü'nde satışlar ortalama yüzde 30-35 artıyor"

Sevdiğini mutlu etmek isteyenler için çiçekçiden kuyumcuya, konfeksiyoncudan zücaciyeye kadar esnafımızda her bütçeye ve zevke uygun yüzlerce çeşit hediye mevcut olduğunu ve satışların yüzde 30-35 arttığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çok az bir zaman kaldı ve insanlar yavaş yavaş vitrinlerde gördükleri veya yakınlarına alacakları hediyelerin bütçesini ayarlamaya başladılar. Biz herkesin bu 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hayırlı olmasını diliyoruz. Bu süreçte, yakınlarına alacakları hediyelerin fiyatlarını analiz ederken güvenilir kaynakları tercih etmek önemlidir. Tabii ki, internet satışlarının artmasıyla birlikte, ürünlerin varlığı ve güvenilirliği konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Bu güzel günü kutlarken hüsrana uğramamak için önceden tanıdığınız veya güvendiğiniz kişilerden alışveriş yapmak veya kaliteli bir hediye seçmek her zaman önemlidir. Hediyeleşmenin ne kadar güzel bir durum olduğunu ve sevdikleri mutlu etmenin değerini bu özel günde herkesin bilmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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