Sevgililer Günü'nde Tüketicilere Uyarılar

Ekonomi

Sevgililer Günü dolayısıyla pek çok sektörde özel kampanyalar ve indirimler yapılırken, tüketici dernekleri "tüketim tuzağı" konusunda uyarılarda bulundu.

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel günlerde alışveriş yaparken tüketicilerin dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Koçal, "Gerçek indirim mi, yapay indirim mi araştırılmalı. Bazı işletmeler önce fiyatları yükseltip sonra indirim yapıyormuş gibi gösteriyorlar. Bu yüzden alışveriş öncesinde fiyat araştırması yaparak ürünlerin gerçek fiyatları takip edilmelidir." diye konuştu.

Ürün iadesi ve değişim koşullarının kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Koçal, şunları kaydetti:

"İndirim dönemlerinde bazı firmalar iade ve değişim şartlarını zorlaştırıyor. Tüketiciler satın almadan önce iade ve değişim koşullarını mutlaka öğrenmeli. Mağazalardan görerek, beğenerek alınan ürünlerde ayıplı çıkmadığı sürece iade veya cayma hakkı yok. Ancak internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketici hiçbir gerekçe göstermeden ürünü teslim aldığı tarihten itibaren satıcı veya sağlayıcıya kalıcı veri ortamında bildirimde bulunmak kaydıyla 14 gün içinde cayma hakkını kullanabiliyor."

Koçal, tüketicilerin, alışveriş öncesinde aynı ürünü farklı satıcılardan kontrol ederek fiyat ve kalite karşılaştırması yapması gerektiğinin altını çizerek, şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle internet alışverişlerinde farklı platformlardan farklı fiyatlarla aynı ürün satışa çıkabiliyor. Tüketicilerin almak isteği ürünle ilgili fiyat kontrolü yapmaları faydalı olacaktır. Sevgililer Günü gibi özel günlerde sahte parfüm, takı, çanta veya elektronik eşya gibi ürünler piyasaya sürülüyor. Orijinal ürün almak istiyorsanız mutlaka yetkili satıcılardan alışveriş yapılmalı. Kargo, hizmet bedeli gibi ek ücretlerin olup olmadığı kontrol edilmeli ve e-ticarette güvenilir siteler tercih edilmeli."

"Özel günlerde firmaların indirim kampanyaları dikkatle incelenmeli"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de özel günlerde hediye alırken tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyararak, şöyle devam etti:

"Harcamaların bütçe olanakları içinde yapılması, bu özel günlerde firmaların indirim kampanyalarının dikkatle incelenmesi önemli. Kampanya kapsamında indirim vadeden reklam ve duyuruların gerçekçi olup olmadığı, indirimli olduğu belirtilen ürünün indirimden önceki satış fiyatının etiket veya duyurusunda belirtilmiş olmasına dikkat edilmeli."

E-ticaret yoluyla satın alınacak ürünlerde, tesliminden sonraki 14 gün içinde herhangi bir neden belirtmeksizin iade hakkı bulunduğunu anımsatan Deniz, şunları söyledi:

"Bu günlerdeki harcamalar için en kritik önerimiz de bütçe olanaklarının zorlanmaması, kampanyaların cazibesine kapılarak ya da hediyenin görkemli olması isteğiyle sonradan ödeme zorluğu yaşatabilecek alışverişlerden kaçınılmalıdır. Gerek bu özel günlerde ve gerekse sair zamanlarda tüketici olarak mağdur olmanız durumunda ücretsiz olarak tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz."

"Sahte indirim ve ürünlerle dolandırıcılara karşı dikkatli olunmalı"

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü de 14 Şubat'ta tüketicilerin sahte indirimlere ve ürünlerle dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Tüketicimiz unutmasın ki fırsat varsa bu fırsatı kullanmak isteyen art niyetli kişiler olabilecektir. Özellikle bu özel günlerde yapılan yanıltıcı kampanyalar ve sahte ürünlerle tüketici sıklıkla karşılaşıyor. Yüzde 40-50 gibi indirim etiketleri, genelde tüketicilere daha büyük bir avantaj algısı yaratıyor." diye konuştu.

Satıcıların indirimden önceki fiyatı kanıtlamak zorunda olduğuna dikkati çeken Güllü, uygun fiyat ve indirim algısı yaratılarak sahte ürünlerin satışının da yaygınlaştığını anımsattı.

Güllü, özellikle kozmetik, tekstil ve gıda gibi kategorilerde sahte ürünlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Tüketici alışveriş yaparken güvenilir e-ticaret sitelerini tercih etmeli, mutlaka firmanın ticaret ünvanını ve iletişim bilgiler kontrol edilmeli." ifadelerini kullandı.

Tüketici hakem heyetine başvurunun zor olmadığını vurgulayan Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnternet üzerinden de başvurulabiliyor. Kaymakamlıklara veya ticaret il müdürlüklerine giderek ücret ödemeden başvurmak mümkün. Üstelik tüketici hakem heyetlerinin verecekleri kararlar da mahkeme kararı hükmündedir. Hakem heyetleri 2025 yılı için 149 bin liraya kadar olan uyuşmazlıkları karara bağlamaktadır. Sahte ve yanıltıcı ilan ve kampanyalara karşı tüketiciler Ticaret Bakanlığına Alo 175 hattından, CİMER üzerinden ya da e-devlet uygulamasıyla şikayette bulunabilir."