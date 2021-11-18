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Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu - Son Dakika

Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu

18.11.2021 11:53

Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu Gece kuyruğa giren üretici ısınmak için yakılan ateşin başında sabahlıyor 35 ile 40 TL arasında değişen sızma yağın üreticisi ziraat odasının fabrikası önünde 20 saate kadar sıra bekliyor...

Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu

Gece kuyruğa giren üretici ısınmak için yakılan ateşin başında sabahlıyor

35 ile 40 TL arasında değişen sızma yağın üreticisi ziraat odasının fabrikası önünde 20 saate kadar sıra bekliyor

Orman yangınında 460 bin ağaç zarar gördüğü Manavgat'ın zeytininde rekolte düştü

ANTALYA - Yıllık 30 bin ton zeytin üretilen Manavgat ilçesinde yangın sonrası 20 bin tona düşen sezonun ilk zeytinleri fabrikalarda yağa dönüştürülmeye başlandı. Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl mahallesinde maliyeti düşürmek için ziraat odası başkanlığına ait yağ sıkım fabrikasını tercih eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Geceden sabaha kadar sıra bekleyen zeytin üreticileri, üşümemek için ateş yakıp, sohbet ederek vakit geçiriyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytinlerde hasat başladı. Yılda yaklaşık 30 bin ton zeytin üretilen ilçede yazın çıkan orman yangınlarından dolayı 460 bin ağaç zarar gördü. Bundan dolayı bu yıl zeytin üretimin 20 bin ton olması bekleniyor. İlçede zeytin hasadı genelde Ekim ayının ortalarında başlayıp Kasım sonlarına kadar sürüyor. Zeytinin kilosu bu yıl kalitesine göre 5 ile 8 lira arasında alıcı bulurken, zeytinden elde edilen sızma yağın 0 ile 0.81 asit oranlı olanı 40 TL'den 0.81- 2 asit oranlı olanı 35 TL'den satılıyor. Diğer fabrikalara göre zeytin sıkım ücretinin kilo başına 2,5 liradan işlem yapılmasından dolayı ziraat odasına ait fabrika önünde, yaklaşık 150 araçlık konvoy oluştu.

"İşlem süreci"

Üreticiler, her yıl olduğu gibi bu yılda büyük emekle yetiştirdikleri zeytinleri yağ sıkım fabrikalarına getirerek teslim ediyor. Ardından yağ sıkımı işlemi için yıkama makinesinde temizleniyor. Yıkama aşamasından sonra öğütücü makineye giriyor. Daha sonra homojen halde bekletiliyor. Karışım hale getirildikten sonra da 'dekantör' denilen makineye yönlendiriliyor. Karışımın suyu ile posası ayrıştırıldıktan sonra elde edilen yağlar, posalı halde filtre makinesine geçiyor. Hazır hale gelen yağ, daha sonra müşterilere teslim ediliyor.

"Arkamda 65 kişi daha var"

Yetiştirdikleri zeytinleri araçlarıyla fabrikaya getiren üreticilerden 78 yaşında ki Mustafa İnci, " Sabah saat 09.30'da geldim. Şu an saat 22.00. Sıra bekliyoruz. Yarın tahminen saat 13.30 gibi sıra gelir. Her tarafta fabrika var dolu. Ben şu an 83. sıradayım. Arkamda 65 kişi daha var" diye konuştu.

"20 saat bekleyen var"

Zeytin üreticisi Sami Şahingöz, " 30 yıllık zeytin üreticisiyim. Zeytin sıktırmak için buradayız. Çok kuyruk var, 20 saattir bekleyenler var. Burada zaman geçirmek için bol bol geziyoruz" dedi.

"Geceyi geçirmek için ateş yaktık"

Çakış mahallesinden zeytin sıkımı için gelen Uğur Ünal, " Sabahtan beri arkadaşlar bekliyor, ben de geleli 1 saat oldu. Sabahtan, akşama kadar bu sırayı mecbur bekleyeceğiz. Geceyi geçirmek için ateş yaktık, ısınmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu
Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu

Manavgat, Fabrika, Antalya, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sezonun ilk zeytinleri sıkım için fabrikalara geldi, kapı önlerinde geceden uzun üretici kuyruğu oluştu - Son Dakika
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