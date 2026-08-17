SGK tecillerinde 31 Ağustos 2026’ya kadar geçerli kolaylıklar - Son Dakika
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SGK tecillerinde 31 Ağustos 2026’ya kadar geçerli kolaylıklar

SGK tecillerinde 31 Ağustos 2026’ya kadar geçerli kolaylıklar
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SGK, 6183 sayılı Kanun kapsamında borç tecili imkanlarını genişletti. Azami tecil süresi 72 aya çıkarıldı, teminatsız tecil limiti 10 milyon TL oldu. 31 Ağustos 2026'ya kadar başvuranlar yüzde 29 tecil faizinden yararlanabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tecillerinde 31 Ağustos 2026'ya kadar geçerli kolaylıklarda son günler.

SGK'nın 19.06.2026 tarihli 2026/15 sayılı Genelgesi ile 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında yapılan tecil işlemlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Likidite durumuna göre daha uzun vadeli ödeme planları yapılabilecek. Teminat aranmaksızın tecil yapılabilecek borç tutarı 10 milyon TL oldu. Bir SGK il müdürlüğü veya merkezine olan toplam borç 10 milyon TL'yi aşmıyorsa teminat istenmeyecek.

16.06.2026-31.08.2026 arasında yıllık tecil faizi yüzde 29 uygulanacak. Normal yüzde 39 yerine avantajlı oran getirildi. Başvurular 31.08.2026'ya kadar yapılabilecek. İlk taksit en geç 31.08.2026 tarihinde ödenecek. İlk taksit ödendiğinde tecil işlemi başlayacak.

Kapsama giren borçlar

2026 Haziran ayı ve öncesi sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, kesinleşmiş idari para cezaları, bunlara ait gecikme cezası ve gecikme zamları.

İlk taksit ödendikten sonra haciz, takip ve satış işlemleri durdurulacak. Araçlar üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılabilecek. Satış aşamasındaki mallar için satış işlemleri iptal edilebilecek. Belediyeler ve bağlı şirketler için bazı kesintiler uygulanmayacak.

04.06.2026 tarihinden önce başvurmuş ve tecili devam eden borçlular yeni düzenlemelerden yararlanabilecek. Talep halinde mevcut tecil sürelerine ek süre verilebilecek. 16.06.2026 tarihinden sonraki dönem için yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Ağustos, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK tecillerinde 31 Ağustos 2026’ya kadar geçerli kolaylıklar - Son Dakika

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