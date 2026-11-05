SGK Samsun İl Müdürü Kaya, TSO\'yu kayıt dışı istihdam konusunda bilgilendirdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret ederek kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu. Murzioğlu, kayıtlı istihdamın hem çalışan haklarının korunması hem de iş dünyasında adil rekabetin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirterek mücadeleye destek verdi.

SGK İl Müdürü Ünal Kaya, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürütülen rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette kayıt dışı istihdamın çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren Kaya, SGK olarak bu sorunla mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Kayıt dışı istihdamın, çalışanların SGK'ya hiç bildirilmemesi ya da çalışma günlerinin ve ücretlerinin eksik bildirilmesi anlamına geldiğini belirten Ünal Kaya, "Kayıt dışı istihdam, ülkemizin ve sosyal güvenlik sistemimizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Bu kapsamda yalnızca sigortasız işçi çalıştırılması değil, çalışanların prim günlerinin veya gerçek ücretlerinin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendiriliyor. SGK olarak bu sorunla mücadele etmek amacıyla denetimlerimizin yanı sıra rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine de büyük önem veriyoruz. Her yıl sivil toplum kuruluşlarını ve meslek odalarını ziyaret ederek işverenlerimizi bilgilendiriyoruz" dedi.

Hem çalışana hem işverene kaybettiriyor

Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmasının anayasal bir hak ve işverenler açısından yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Kaya, kayıt dışı çalışmanın çalışanları sosyal güvenceden mahrum bıraktığını, işverenler arasında haksız rekabete yol açtığını ve kamu gelirlerinde kayba neden olduğunu kaydetti. Kayıt dışı çalışanların emeklilikte bu süreleri hizmet olarak saydıramadıklarını belirten Kaya, "Sigortasız çalışanlar, çalıştıkları süreler için emeklilik hakkı elde edemiyor. Çalışamaz duruma geldiklerinde malullük aylığından, vefat etmeleri halinde yakınları ölüm aylığından yararlanamıyor. Ayrıca işsizlik sigortası, kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklar açısından da ciddi mağduriyetler yaşanabiliyor. İşverenlerimizin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Kayıt dışı istihdamın tespit edilmesi durumunda idari para cezaları uygulanıyor, sigorta prim teşvikleri durdurulabiliyor ve haksız yararlanılan teşvikler gecikme zammıyla birlikte geri tahsil edilebiliyor" diye konuştu.

Kayıtlı istihdam güçlü ekonominin temelidir

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise kayıt dışı istihdamla mücadelenin iş dünyası açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kayıtlı istihdamın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini söyledi. Murzioğlu, "Kayıt dışı istihdamla mücadele, güçlü bir ekonomi ve sağlıklı bir çalışma hayatı için vazgeçilmezdir. Çalışanların emeklerinin karşılığını alması, sosyal güvence altında olması ve geleceğe güvenle bakabilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Diğer taraftan kayıt dışı çalışan işletmeler, tüm yasal yükümlülüklerini yerine getiren işverenler karşısında haksız bir rekabet avantajı elde ediyor. Bu durum emeğe saygı gösteren, vergisini ve sigorta primini düzenli ödeyen işletmelerimizi de olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu.

"Kayıtlı istihdam hepimizin yararına"

İşverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinin hem çalışanların haklarının korunması hem de işletmeler arasında adil rekabet ortamının oluşturulması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Murzioğlu, "İş dünyası olarak kayıtlı istihdamın artırılmasını ve kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini destekliyoruz. İşletmelerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi, rehberlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve işverenlerimizin mevzuat konusunda doğru bilgilendirilmesi son derece kıymetli. Kayıtlı istihdamın güçlenmesi hem çalışanlarımızın hem işletmelerimizin hem de ülke ekonomimizin yararınadır" ifadelerini kullandı.