SGK siteminde yeni dönem! Milyonları ilgilendiren adımlar geliyor

02.11.2025 19:05
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, sosyal sigorta kapsamındaki nüfus oranı, kayıt dışı istihdamla mücadele ve prim teşviklerinin etkisiyle 2024 yılında yüzde 89,7 seviyesine ulaştı. Sosyal güvenlik sisteminin daha adil, etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla yeni politika ve tedbirler hayata geçirilecek.

SİSTEME GİRİŞLER KOLAYLAŞACAK

Sosyal güvenlik kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek. Sisteme girişleri kolaylaştırmak için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek. Apartman görevlisi, ev hizmetlisi, çocuk ve yaşlı bakıcısı gibi işçileri çalıştıran ancak ticari faaliyette bulunmayan teşebbüslerin yer aldığı kolay işverenlik uygulamasının kapsamıgenişletilecek. Ayrıca, sosyal güvenlik kapsamında yer almayan veya sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulacak.

AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları hazırlanacak. Bu programlarla sosyal güvenlik şemsiyesi altına daha fazla kişinin girmesi hedefleniyor. Yeni dönemde aylık bağlama sistemi, kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek bir yapıya dönüştürülecek. Hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi gözeten düzenlemelerle sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Bu reformlar için ilgili kurumlar arasında ortak çalışmalar yürütülecek ve gelire dayalı prim bildirim kapsamı genişletilecek.

PRİM TAHSİLATI ARTIRILACAK, BORÇLULARA REHBERLİK VERİLECEK

Sosyal güvenlik sisteminde prim tahsilatlarını artırmak amacıyla borç takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecek. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde takip işlemleri daha kararlı bir şekilde uygulanacak. SGK'ya borcu bulunan sigortalılarla iletişim kurularak borçların ödenmesi için rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri sürdürülecek.

DENETİMLER GÜÇLENDİRİLECEK

Sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini artırmak amacıyla sektörlere ve iş yerlerine yönelik risk odaklı denetim ve rehberlik faaliyetleri yürütülecek. Prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara kısa mesaj yoluyla otomatik uyarı sistemi devreye alınacak. Kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede veri analizine dayalı denetim faaliyetleri artırılarak prim tabanı daha da genişletilecek.

Kaynak: AA

