SGK, Sosyal Güvenlik Haftası\'nda kayıt dışı istihdamla mücadeleye odaklanıyor

Ekonomi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, "Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

SGK İl Müdürü Ünal Kaya, İl Müdür Yardımcısı Uğur Özkaplan, Atakum SGM Müdürü Gülcay Yıldırım, İlkadım SGM Müdürü Murat Tokgöz ve beraberindeki heyet "Sosyal Güvenlik Haftası" münasebetiyle Samsun Mali Müşavirler Odası'nı(SMMMO) ziyaret etti. Ziyarette Oda Başkanı Dilaver Öğütcü ve oda kurul üyeleri hazır bulundu.

SGK İl Müdürü Ünal Kaya yaptığı açıklamada, "Her yıl 16 Mayıs'ı içine alan hafta, SGK tarafından Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 13-19 Mayıs tarihleri arasında on sekizincisini kutlayacağımız 'Sosyal Güvenlik Haftası'nda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür haftalar toplumda farkındalık oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önem taşımaktadır. SGK'yı, herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz, bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin artırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verdik. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır. Hafta kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Öğütcü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, oda olarak öteden beri şehrin seçilmiş ve atanmış yöneticileri ile iş birliği ve uyum içerisinde çalıştıklarını, bu anlamda da SGK yetkililerine meslektaşlarına verdiği ve verecek olduğu destek için teşekkürlerini iletti. - SAMSUN