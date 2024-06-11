Serdar Saatçı, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya kafilesine dahil oldu - Son Dakika
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Serdar Saatçı, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya kafilesine dahil oldu

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Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçı, EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil oldu.

11.06.2024 18:35  Güncelleme: 19:28
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EURO 2024 için Hannover'e yolculuk edecek A Milli Takım kafilesine Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncusu Serdar Saatçı dahil oldu.

ORTAK KAMP SONA ERDİ

İtalya ve Polonya'da ortak kamp yapan A Milli Takım ve Ümit Milli Takım'ın beraber yaptıkları çalışmalar sona erdi. Bugün A Millî Takımımızın EURO 2024 kampı için Almanya'ya gidişi, Ümit Millî Takımımızın ise Türkiye'ye dönüşü öncesinde iki takımımızın teknik heyet ve futbolcuları öğle yemeğinde bir araya geldi.

TFF Başkanvekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ümit Milli Takım teknik heyet ve futbolcularına ortak kampa sağladıkları katkı için teşekkür ederek, gerek A Milli Takım gerekse Ümit Milli Takım'ın bu kamptan önemli faydalar sağladığını belirttiler. Daha sonra Ümit Milli Takım oyuncuları, EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım oyuncularına başarılar diledi.

SERDAR SAATÇI A MİLLİ TAKIM KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Alınan kararla Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi.

SEZON PERFORMANSI

21 yaşındaki Serdar Saatçı, bu sezon Braga formasıyla 22'si ilk 11 olmak üzere 27 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan Serdar, takımına 2 asistlik katkı yaptı.

Serdar Saatçı, A Milli Futbol Takımı\'nın Almanya kafilesine dahil oldu

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Son Dakika Spor Serdar Saatçı, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya kafilesine dahil oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • YoH null: Ben olsaydım şuan Türkiye dünya kupasını kaldırırdı bu kadro ile degill ama ilk işim her oyuncu antrenmanda tek çalışacak takip edecem izlicem dürbün alcam hatta yanına gidip not verecem tek 1 şans 15 gün herkes tek sonra 2 li sonra 3 lü vs vs çok ağır antramn tatil 1 gün 8 saat 15 dk molali antraman yok öyle yürümek gülmek her maçta herkese 1 şans yapamayan gider affetmem ter görecem sahada her maçta eleme yapcam koşan oyuncu lazım hizli oyuncu teknik pas sakın yoksa herkesi elerim 9 9 Yanıtla
    Yelloz Kız: Deli 0 0
  • Gursel kalen: Bu seçilen kadro ile Almanya’dan havayı alır geliriz. Gerçek A milli kadrosu bu değil kendi takımında 11 giremeyen oyuncudan A milli oyuncusu seçilmez. Bu kadro torpil kadrosudur. Bu kadronun ruhunda A milli takım ruhu yoktur. 4 0 Yanıtla

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