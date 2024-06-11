Serdar Saatçı, A Milli Futbol Takımı\'nın Almanya kafilesine dahil oldu

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EURO 2024 için Hannover'e yolculuk edecek A Milli Takım kafilesine Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncusu Serdar Saatçı dahil oldu.

ORTAK KAMP SONA ERDİ

İtalya ve Polonya'da ortak kamp yapan A Milli Takım ve Ümit Milli Takım'ın beraber yaptıkları çalışmalar sona erdi. Bugün A Millî Takımımızın EURO 2024 kampı için Almanya'ya gidişi, Ümit Millî Takımımızın ise Türkiye'ye dönüşü öncesinde iki takımımızın teknik heyet ve futbolcuları öğle yemeğinde bir araya geldi.

TFF Başkanvekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ümit Milli Takım teknik heyet ve futbolcularına ortak kampa sağladıkları katkı için teşekkür ederek, gerek A Milli Takım gerekse Ümit Milli Takım'ın bu kamptan önemli faydalar sağladığını belirttiler. Daha sonra Ümit Milli Takım oyuncuları, EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım oyuncularına başarılar diledi.

SERDAR SAATÇI A MİLLİ TAKIM KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Alınan kararla Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi.

SEZON PERFORMANSI

21 yaşındaki Serdar Saatçı, bu sezon Braga formasıyla 22'si ilk 11 olmak üzere 27 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan Serdar, takımına 2 asistlik katkı yaptı.