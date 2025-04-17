DEM Partili Çandar, Önder için hastanede: Bu kadar insanın gelmesi iki şeyi gösteriyor - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Çandar, Önder için hastanede: Bu kadar insanın gelmesi iki şeyi gösteriyor

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DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gitti. Türkiye'nin her yerinden çok sayıda insanın hastaneye gelmesinin iki şeyi gösterdiğini belirten Çandar Haberler.com mikrofonuna, "Bir ne kadar sevildiğini gösteriyor. İki Sırrı Süreyya'nın adı barış girişimleriyle özdeşleşmiş. Bu kadar ilgi insanların barışa duyduğu özlemi yansıtıyor." dedi.

17.04.2025 18:37  Güncelleme: 19:04
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı günü aort damarının yırtılması sonucu acil ameliyata alındı. 12 saat süren ve hayati riski son derece yüksek olan ameliyat geçiren Önder'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Önder'in sevenleri ve siyasi dünyadan çok sayıda isim hastaneye giderek doktorlardan son sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

"TIP TARİHİNDE YERİ OLACAK ZOR BİR AMELİYAT"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar Haberler.com mikrofonuna, "Yeni bir durum yok. Kötüye gidiş yok. O umut veriyor. Olağanüstü zor bir ameliyat. Tıp tarihinde yeri olacak cinsten karmaşık ve zor bir ameliyat. Durum ciddiyetini koruyor. Toparlanması herkesin duası. Epey bir zaman da alabilir." dedi.

"DOKTORLARA 'SİZLER KAHRAMANSINIZ' DEDİM"

Çandar, "Ben ameliyatı yapan doktora da başhekime de, 'Kahramanlık sadece savaş meydanlarında olan bir şey değil. Sizler kahramansınız. Bunu bilin' dedim. Sırrı Süreyya'nın küçük kardeşi de benzer şeyleri onlara söylemiş." şeklinde konuştu.

"SIRRI SÜREYYA'NIN ADI BARIŞ GİRİŞİMLERİYLE ÖZDEŞLEŞMİŞ"

Türkiye'nin her yerinden çok sayıda insanın hastaneye gelmesinin iki şeyi gösterdiğini belirten Çandar, "Bir Sırrı Süreyya'nın olağanüstü değerli bir insan olduğunu ve sevildiğini gösteriyor. Bu sevgiyi hak eden bir insan. Gerçekten olağanüstü bir insan. Bu olağanüstü niteliğini bu talihsiz günler içerisinde anladık. Bu olağanüstülüğünün en önemlisi kendisinin insani nitelikleri olduğu kadar çok birleştirici bir insan. Toplumun her kesiminden çok farklı siyasi alanlarda bulunan insanları birleştirme yeteneği ortaya koymuş. Bu ülke kutuplaşmasıyla öne çıktı. O yüzden Sırrı Süreyya gibi insanların varlığı ülkenin selameti için değer ve anlam taşıyor. Aynı zamanda halkın ne kadar barışa susamış olduğunu gördük. Sırrı Süreyya'nın adı barış girişimleriyle özdeşleşmiş. Dolayısıyla bu kadar ilgi ve sevgi bu ülke insanlarının barışa duyduğu özlemi yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

"SIRRI'YA 'BUNLARI BİL' DEMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşması için dua ettiğini ifade eden Çandar, "En çok istediğim şeylerden biri size anlattıklarımı Sırrı'ya da anlatabilmek. 'Sen kendini ne kadar farkındaydın bilemedik ama sen muazzam bir iş görmüşsün. Fani dünyada gözün açıkken bunları bil ve ondan sonra nereye gideceksen gam yeme' diyebilmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

DEM Partili Çandar, Önder için hastanede: Bu kadar insanın gelmesi iki şeyi gösteriyor
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Son Dakika Politika DEM Partili Çandar, Önder için hastanede: Bu kadar insanın gelmesi iki şeyi gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram :
    Arada bir güzel laf sokar mecliste, sakalarini severim ne yalan söyleyeyim 13 2 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    O zaman Devletinize Başkaldırmayın Ve Barışın Düşmanlık Yapmayın hepsi bu kadar 4 4 Yanıtla
  • Oooo:
    Asıl kahraman türkiye yi kanları ile sulayan aziz şehitlerimiz ve onları hayatta tutmaya çalışan doktorlardır 4 3 Yanıtla
  • Khamet:
    Bu eski Tüfek demi milletvekili mi oldu yeni duydum 2 4 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    çok sempatik bir adam Allah şifa versin inşallah 0 0 Yanıtla
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