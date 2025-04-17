İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde yer alan 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verildi.
Alana gelen iş makinası yıkıma başladı. Yıkımın yapıldığı sırada ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı.
Yıkım sonrasında duvarsız kalan 2 oda kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiği bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da 'pes' dedirten olay: Bina yıkıldı, iki oda açıkta kaldı - Son Dakika
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