PFDK'dan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya dev ceza - Son Dakika
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PFDK'dan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya dev ceza

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PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları" sebebiyle 54 gün hak mahrumiyeti ve 1.8 milyon TL para cezası verdi. Siyah-beyazlı kulüp de RAMS Başakşehir maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle tribün bloke cezasına ve toplamda 2 milyon 168 bin para cezasına çarptırıldı.

17.04.2025 22:47  Güncelleme: 07:46
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Profesyonel Futbol Disip Kurulu'nun toplantısının ardından cezalar açıklandı. Kurul, Beşiktaş ve başkanı Serdal Adalı'ya adeta ceza yağdırdı.

ADALI'YA 54 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VE 1.8 MİLYON TL PARA CEZASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları" sebebiyle 54 gün hak mahrumiyeti ve 1.8 milyon TL para cezası ile cezalandırdı.

BEŞİKTAŞ DA CEZA ALDI

Öte yandan Beşiktaş da "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları" sebebiyle 2 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Siyah-beyazlılarda RAMS Başakşehir karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı tribünlere bloke cezası gelirken, kulüp de yine taraftarların sebep olduğu saha olaylarından dolayı 168 bin TL para cezası yedi.

PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

PFDK'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

" Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.04.2025 tarih ve 57 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Futbol Disiplin Talimatının 62/5. maddesi uyarınca asıl üyeler arasında yapılan seçimle;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanvekilliğine Av. Taha Çalık

oybirliği ile seçilmiş ve gündemdeki dosyaların görüşülmesine geçilmiştir.

2- REEDER SAMSUNSPOR Kulübünün, 11.04.2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 122, GÜNEY ÜST TRİBÜNÜ 205 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 11.04.2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 12.04.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 12.04.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 107, 108, 109, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 408, 412, DOĞU ÜST TRİBÜN 413 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- RAMS BAŞAKŞEHİR FK'nın, 12.04.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 405 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 12.04.2025 tarihinde Divan Kurulu'nda yapılan ve Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI'nın, 12.04.2025 tarihinde Divan Kurulu'nda yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 11/1. maddesinin uygulanması suretiyle 54 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

8- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 13.04.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 630.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN ALT E ve GÜNEY TRİBÜN ALT B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 292.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi SÜLEYMAN AKIN'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi OKAN AKKAYA'nın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi FATMA ARMAN'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 13.04.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VESTEL GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN GÜNEY ALT J, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN KUZEY ALT J numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 13.04.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST F, G1, G2, G3 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 157.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

PFDK\'dan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı\'ya dev ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Serdal Adalı, Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK'dan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya dev ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Göztepeli:
    tff mhk sadece fb yöneticilerini kollama kurumu olmuş. şehir şehir kulüp kulüp kocla hacı bir olmuş hak yiyorlar ayrıcalık sağlıyorlar her türlü adaletsizliği yapıyorlar. uyuyun siz daha BJK GS TS yöneticileri! en büyük kulüplerin başındasınız ama acizce fedesayonun her türlü haksızlığı yapmasına sadece seyirci kalıyosunuz... 129 3 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    birtek fenerasyona ceza yok 109 4 Yanıtla
  • Burak:
    olum küçücük kulüpten ne istiyonuz la 8taşı bırakın 6sye verin sadece cezaları! başkanım hızını alamamış önüne gelene vuruyo ahahhahahahaa 5 84 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    senmisin cinconu yenen...g.s formalı pfdk başkanından da bu beklenirdi zartwn.. 1 61 Yanıtla
  • Kadir Can:
    Gidicisin hacı hazır ol seni şikebahçe kurtaramaz seni Gs Bjk TS gönderecek 13 0 Yanıtla
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