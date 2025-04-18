Hababam Sınıfı'nın efsane isimleri 50 yıl sonra bir araya geldi - Son Dakika
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Yaşam

Hababam Sınıfı'nın efsane isimleri 50 yıl sonra bir araya geldi

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Türkiye'nin dört bir yanından gelen Hababam Sınıfı oyuncuları, sinemanın unutulmaz mirası Hababam'ı yad ederken, Fenerbahçe'ye dair anılarını ve duygularını da paylaştı. Ercan Gezmiş, ''Hayatımın iki önemli olayından biri Hababam, diğeri Fenerbahçe'' dedi. Ahmet Arıman, ''Fenerbahçe'nin şampiyon olması için Galatasaray'ı sahasında yenmesi gerekiyordu'' diye konuştu.

18.04.2025 15:03
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Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadro, sinemanın unutulmaz mirası Hababam'ı yad ederken, ortak tutkuları olan Fenerbahçe'ye dair anılarını ve duygularını da Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Yıllar önce Fenerbahçe- Erciyes maçında yaşadıkları maç deneyimi, tribünlerde duydukları sevgi sloganları ve sarı-lacivertli renklere olan bağlılıkları, bu özel yıldönümünde yeniden hayat buldu.

Hababam Sınıfı'nın efsane isimleri 50 yıl sonra bir araya geldi

ERCAN GEZMİŞ: HAYATIMDA İKİ ÖNEMLİ OLAY VAR; BİRİ HABABAM, DİĞERİ FENERBAHÇE

Hababam Sınıfı'nın hayatta kalan isimlerinden Ercan Gezmiş duygularını, "Burada gördüğünüz gibi hayatta kalan bütün arkadaşlarımız Türkiye'nin her yerinden geldiler. Biz burada 50'nci yılımızı kutluyoruz. 50 yıl Türk sinemasında büyük bir olay. Dünya literatürüne girmiş olan Hababam Sınıfı'nın hayatta kalan 57 kişisinden sonra yaklaşık 17 kişisi ile bir daha 'bir sonraki nesli görebilir miyiz?' bilmiyorum ama göremeyiz herhalde. Şu an 8'inci nesil bu filmi seyrettiğine göre herhalde 12'nci nesli görürüz. Bu bizim için çok büyük bir onur" şeklinde ifade etti.

Fenerbahçe dendiğinde akan suların durduğundan bahseden Gezmiş, "Hayatımın iki önemli olayından biri Hababam, diğeri Fenerbahçe. Fenerbahçe şampiyon olsun ya da olmasın, dünyanın en büyük spor kulüplerinden bir tanesidir" dedi.

Hababam Sınıfı'nın efsane isimleri 50 yıl sonra bir araya geldi

Ermiş, yıllar önce Fenerbahçe-Erciyes karşılaşmasında Hababam sınıfına özel yapılan jest hakkında, "O dönemki başkanımız Aziz Yıldırım bizi Kayseri Erciyes maçına davet etti. Tüm stat, 50 bin kişi "Hababam güm güm" diye bağırıyor. Tüylerimiz diken diken oldu. İlk golü atınca Sow, Kuyt, Caner, Gökhan ve hepsi gelip tek ayak üzerinde durdu" ifadelerini kullandı. Bu sezon çok umutlu olduğunu söyleyen Hababam efsanesi, "Bu iş bir beraberliğe ve mağlubiyete bakar. Ah Samsun maçı ah… Ama sorun değil, biz her branşta şampiyonuz. Fenerbahçe demek Hababam demek, Hababam demek Fenerbahçe demek" şeklinde açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE BAŞKA TAKIMLARA GÜVENEREK ŞAMPİYONLUK BEKLEMEZ

Hababam Sınıfı'nın 'Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki duruşunu "Galatasaray şampiyon olabilir. Ben Fenerbahçeliyim ve sınıfta da Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için Galatasaray'ı sahasında yenmesi gerekiyordu. Başkasından ümit beklemek Fenerbahçe'ye yakışmaz. Eskiden bir Mahmut Hoca'dan çekiyorduk bir de Trabzon'dan. Artık Trabzon bize çektirmiyor, 2 sezondur Galatasaray'dan çekiyoruz" diyerek ifade etti.

Hababam Sınıfı'nın efsane isimleri 50 yıl sonra bir araya geldi

Erciyes maçı hakkında da, "Halit Akçatepe de yanımızdaydı. Hayatta kalan son abimizdi. Statta büyük ekranda Münir Özkul'u gösterildi. Ben çok duygulandım. 'I love you Hayta' diye taraftarlar bağırdı. O günü unutamıyorum" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin daha iyi yerlerde olması gerektiğini söylerken sözlerini, "Dediğimiz gibi, Galatasaray'ı yenmeden bu iş olmaz" diyerek noktaladı.

TEOMAN AYIK: GOLDE HAYTA'NIN AYAKLARI YERDEN KESİLMİŞTİ

Hababam Sınıfı'nın diğer önemli ismi Teoman Ayık da hem takımına olan sevgisini hem de unutamadığı anları anlatırken şampiyonluk yarışı için de, "Biz Hababam olarak koyu Fenerbahçeliyiz ancak görüntüye göre Galatasaray şampiyon olacak gibi duruyor. En iyi olan kazansın. Aramızda büyük bir puan farkı yok. Fenerbahçe de şampiyon olabilir" dedi.

Hababam Sınıfı'nın efsane isimleri 50 yıl sonra bir araya geldi

Efsane oyuncu, "'Aç kapıyı Veysel Efendi' diyen arkadaşımız vefat etti. Bu, beyinlere kazınan bir cümleydi. Hababam Sınıfı olarak Fenerbahçe'ye çok başarı dilemişizdir ama benim bir hikayem var. Bizi Erciyes maçına davet ettiklerinde, oraya gittiğimizde yanımda Güdük Necmi oturuyordu, sağımda da Ercan Bey vardı sanırım. O maçı Fenerbahçe alsa şampiyon ilan ediliyordu. Maçın 0-0 bitecek bir havası vardı. 52'nci dakikada Emenike bir gol attı. Ben o gol atıldığında Hayta'nın kolunu tutuyormuşum. Bir baktım Hayta'nın ayakları yerden kesilmiş" diyerek anısını anlattı.

BÜLENT İĞDİROĞLU: FENERBAHÇELİLİK BİR DURUŞ, BİR KÜLTÜRDÜR

Hababam Sınıfı'nın değerli oyuncularından Bülent İğdiroğlu ise Fenerbahçeliliği bir yaşam biçimi olarak tanımladı: "Ben bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'yi seviyorum. Şampiyonluk çok önemli değil ama inşallah Fenerbahçe şampiyon olur diyelim. Fenerbahçe bir takım değil, spor kulübüdür. Biz buna 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' diyoruz. Şöyle söyleyeyim: İyi ki Fenerbahçeliyiz. Bizde Galatasaraylı çok az."

Fenerbahçe taraftarının acıyı hazmedebilen bir taraftar grubu olduğunu dile getiren İğdiroğlu, "Üzüntüyü hazmedebilen bir taraftar grubu ve ben de öyleyim. Fenerbahçe büyüklüğü şampiyonluklarla ölçülemez" diyerek sözlerini noktaladı.

Hababam Sınıfı\'nın efsane isimleri 50 yıl sonra bir araya geldi
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Son Dakika Yaşam Hababam Sınıfı'nın efsane isimleri 50 yıl sonra bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • kuzeyli baba:
    Halkın Takımıdır Fenerbahçe gs fransızdır Fenerbahçe Atatürk ün takımıdır 23 40 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    filmlerinizi seyrederken çok mutlu çocuklardık 43 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    Şow yapmaya gelince ortaya çıkıyorlar ama ölen kişi oldumu ortaya çıkmıyorlar hepsi bos 18 27 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Boş beleş adamlar boş beleş muhabbetler 18 24 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Hababam sinifinin cocuklara genclere ogrettiklerinden bazilari; hocaya karsi asi ol dalga gec ,okuldan kac ,ders calisma tembel ol, kopya cek,kadin kiz pesinde kos,ogretmenine sulan, okulda zina yap ogrenci arkasindan cocuk peydahla,tutun urunu ic ve ozendir..hadi bunlar yok deyinde gorelim yaziklar olsun.. 26 6 Yanıtla
  • nilem2820:
    büyük sanatçılar 23 8 Yanıtla
  • aragorn:
    İYİKİ VARSINIZ SAYGI VE SEVGİ İLE ANIYORUM 19 7 Yanıtla
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