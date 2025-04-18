Katilin korkunç yazışmaları! Gülden\'in ölümü göz göre göre gelmiş

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 5 Nisan 2025'temeydana gelen olayda, 15 yaşındaki Gülden Coni, aynı yaştaki erkek arkadaşı E.A. tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürülmüştü.

Olayın ardından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı E.A.'nın cinayetten 3 gün önce cezaevine gireceğini Instagram'da arkadaş grubunda paylaştığı ortaya çıktı.

"CEZAEVİNE GİRİP KOĞUŞ AĞASI OLACAĞIM"

Yakın zamanda cezaevine gireceğini ve koğuş ağası olacağını yazan zanlının arkadaşlarından iç çamaşırı istediği yazışmalara yansırken, zanlının mesajlarına arkadaşlarının da "Paran var mı?" diye cevap verdiği görüldü.

Öldürülen Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek ise olayın tasarlanarak vahşice gerçekleştirildiğini söyledi. Zanlının en ağır cezayı alması çağrısında bulunan abla Alüzrek, kardeşini küçük yaşta toprağa vermenin acısını yaşadıklarını belirtti.

"AİLENİN DE CİNAYETTEN HABERİ VAR"

Baba Sami Coni de, kızının 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü söylerken, cinayetten 6 saat sonra cesedin bulunduğunu anlattı. Acılı baba Sami Coni, "Zanlı cinayetten sonra eve gidiyor ve yakınları tarafından kanlı çamaşırları yıkanıyor. Kendisi banyo yaptıktan sonra iş yeri kuaförüne gidiyor sonra yine eve geliyor. Ailesi tarafından suç aletleri nehre atılıyor ve kızımın telefonu kırılıyor. Ailenin de bu cinayetten haberi var. İnşallah en ağır cezayı alır" diye konuştu.