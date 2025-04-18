Katilin korkunç yazışmaları! Gülden'in ölümü göz göre göre gelmiş - Son Dakika
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Katilin korkunç yazışmaları! Gülden'in ölümü göz göre göre gelmiş

Katilin korkunç yazışmaları! Gülden\'in ölümü göz göre göre gelmiş

Edirne'de aynı yaştaki eski sevgilisi tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin katil zanlısının, korkunç cinayeti günler öncesinden arkadaş grubunda yazdığı ortaya çıktı. Cezaevinde koğuş ağası olacağını ve arkadaşlarından iç çamaşırı istediğini yazan zanlıya, arkadaşlarının 'Paran var mı?' diye sorduğu mesajlara yansıdı.

18.04.2025 15:00
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Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 5 Nisan 2025'temeydana gelen olayda, 15 yaşındaki Gülden Coni, aynı yaştaki erkek arkadaşı E.A. tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürülmüştü.

Olayın ardından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı E.A.'nın cinayetten 3 gün önce cezaevine gireceğini Instagram'da arkadaş grubunda paylaştığı ortaya çıktı.

"CEZAEVİNE GİRİP KOĞUŞ AĞASI OLACAĞIM"

Yakın zamanda cezaevine gireceğini ve koğuş ağası olacağını yazan zanlının arkadaşlarından iç çamaşırı istediği yazışmalara yansırken, zanlının mesajlarına arkadaşlarının da "Paran var mı?" diye cevap verdiği görüldü.

Öldürülen Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek ise olayın tasarlanarak vahşice gerçekleştirildiğini söyledi. Zanlının en ağır cezayı alması çağrısında bulunan abla Alüzrek, kardeşini küçük yaşta toprağa vermenin acısını yaşadıklarını belirtti.

"AİLENİN DE CİNAYETTEN HABERİ VAR"

Baba Sami Coni de, kızının 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü söylerken, cinayetten 6 saat sonra cesedin bulunduğunu anlattı. Acılı baba Sami Coni, "Zanlı cinayetten sonra eve gidiyor ve yakınları tarafından kanlı çamaşırları yıkanıyor. Kendisi banyo yaptıktan sonra iş yeri kuaförüne gidiyor sonra yine eve geliyor. Ailesi tarafından suç aletleri nehre atılıyor ve kızımın telefonu kırılıyor. Ailenin de bu cinayetten haberi var. İnşallah en ağır cezayı alır" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Edirne, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katilin korkunç yazışmaları! Gülden'in ölümü göz göre göre gelmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Semih Öz:
    türkiyedeki dizi sektörü sürekli böyle kabadayı. hayali karakterler. hep bi ağır abi tarzı kişiliklere özendirdiği için bu tip kişilerde buna özeniyor. Bu diziler yasaklanmalı 150 1 Yanıtla
  • Recep Demirci:
    hayaline soktuğuum 124 1 Yanıtla
  • mehmet emir ılğaz:
    şimdi seni bir koğuş ağası yaparlar izle sen bakalım nasıl olunuyor koğuş ağası babacan 119 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    bunlar ömürboyu çıkmasın hapisten. gidişat hiç iyi değil 86 0 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    kogusta aganin kariligini yaparsin anca o.e 79 0 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Ben 12 yil tek başıma hücrede yaşadım o isler çok zor ben tek yaşadım cezaevinde 46 2 Yanıtla
  • es342646:
    Kafa sanal dünya yaşıyor, olan kıza olmuş, yazık! 44 0 Yanıtla
  • 868561ts:
    Bu içerden çıkınca da akıllanmaz bu kafayla 27 0 Yanıtla
  • gsgs3466:
    artık koğuş ağasımı olursun harem ağasımı içerde görürsün 15 0 Yanıtla
  • ganimet :
    bu iki gence de yazık değilmi bir birey kolay mı yetişiyor. birçok kişi hemen sonuç odaklı kişiyi linç ediyor sonuca değil asıl sebebe bakılmalı. Bütün suç ne bu nede bunun gibi yanlış yapan gençlerde. bütün suçlu eğitim sisteminin çökertenler ve tv programları ve başı boş sosyal medya batağında. 2 0 Yanıtla
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