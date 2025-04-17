Barcelona\'nın yıldızının Süper Lig devine transferi tek bir maç yüzünden yatmış

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda transfere dair çarpıcı sözler sarf etti. Devre arasında 3 futbolcunun transferini bitirmek üzere olduklarını ancak Avrupa kupalarına veda etmelerinin bu operasyona sekte vurduğunu söyleyen Adalı, Patrick Berg, Alexander Sörloth ve Rafa Silva hakkındaki transfer iddialarına da yanıt verdi.

FATI TRANSFERİNİ AVRUPA'DAN ELENMEMİZ BOZDU"

Adalı, adının gündeme gelmesiyle siyah-beyazlı taraftarlarda heyecan yaratan Ansu Fati için " Barcelona'dan Ansu Fati gündemimizdeydi. Patrick Berg vardı, Samuel Dahl vardı. Twente maçından sonra Barcelona'ya geçip transferi bitirmek istedim ama olmadı. Elendiğimiz günün akşamı 'Fati olmuyor' dediler. Çocuk çok da hevesliydi, babasıyla görüşüldü. Devre arasındaki transferlerimizi Twente maçından sonra Avrupa'dan elenmemiz bozdu" ifadelerini kullandı.

Ansu Fati

"BERG'İ İSTİYORUZ, RAFA'YA TEKLİF YOK"

Serdal Adalı, Berg'i istiyoruz. Hoca da istiyor, ben de istiyorum. Planlamamız gayet iyi gidiyor. Ayın 30'unda kadro planlaması için konuşacağız. Rafa Silva için gelen bir teklif yok. Semih ve Mustafa için teklifler var ama bırakmak istemiyorum" dedi.

Patrick Berg

"SÖRLOTH OLMAZ"

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de harikalar yaratan ve şu anda İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth hakkında da konuşan siyah-beyazların başkanı, "Sörloth olmaz. Adamın alternatifi yok. Konuşmadığımı mı zannediyorsunuz Şu an için olmaz. Hepsi arkadaşımız. Telefon açıp 'Şunu ver bana' dediğiniz zaman, 'Hayırdır santraforsuz mu oynayacağız' derler. Santrafor alacağız. Forvet, sol açık ve 6 numara alacağız" açıklamasını yaptı.