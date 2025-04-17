Barcelona'nın yıldızının Süper Lig devine transferi tek bir maç yüzünden yatmış - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Barcelona'nın yıldızının Süper Lig devine transferi tek bir maç yüzünden yatmış

Barcelona\'nın yıldızının Süper Lig devine transferi tek bir maç yüzünden yatmış

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, devre arası yapmak istedikleri transferlerin Twente maçından sonra Avrupa'dan elenmeleri sebebiyle gerçekleşmediğini söyledi. Adalı, ''Barcelona'dan Ansu Fati gündemimizdeydi. Patrick Berg vardı, Samuel Dahl vardı. Twente maçından sonra Barcelona'ya geçip transferi bitirmek istedim ama olmadı. Elendiğimiz günün akşamı 'Fati olmuyor' dediler'' ifadelerini kullandı.

17.04.2025 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda transfere dair çarpıcı sözler sarf etti. Devre arasında 3 futbolcunun transferini bitirmek üzere olduklarını ancak Avrupa kupalarına veda etmelerinin bu operasyona sekte vurduğunu söyleyen Adalı, Patrick Berg, Alexander Sörloth ve Rafa Silva hakkındaki transfer iddialarına da yanıt verdi.

FATI TRANSFERİNİ AVRUPA'DAN ELENMEMİZ BOZDU"

Adalı, adının gündeme gelmesiyle siyah-beyazlı taraftarlarda heyecan yaratan Ansu Fati için " Barcelona'dan Ansu Fati gündemimizdeydi. Patrick Berg vardı, Samuel Dahl vardı. Twente maçından sonra Barcelona'ya geçip transferi bitirmek istedim ama olmadı. Elendiğimiz günün akşamı 'Fati olmuyor' dediler. Çocuk çok da hevesliydi, babasıyla görüşüldü. Devre arasındaki transferlerimizi Twente maçından sonra Avrupa'dan elenmemiz bozdu" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın yıldızının Süper Lig devine transferi tek bir maç yüzünden yatmış
Ansu Fati

"BERG'İ İSTİYORUZ, RAFA'YA TEKLİF YOK"

Serdal Adalı, Berg'i istiyoruz. Hoca da istiyor, ben de istiyorum. Planlamamız gayet iyi gidiyor. Ayın 30'unda kadro planlaması için konuşacağız. Rafa Silva için gelen bir teklif yok. Semih ve Mustafa için teklifler var ama bırakmak istemiyorum" dedi.

Barcelona'nın yıldızının Süper Lig devine transferi tek bir maç yüzünden yatmış
Patrick Berg

"SÖRLOTH OLMAZ"

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de harikalar yaratan ve şu anda İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth hakkında da konuşan siyah-beyazların başkanı, "Sörloth olmaz. Adamın alternatifi yok. Konuşmadığımı mı zannediyorsunuz Şu an için olmaz. Hepsi arkadaşımız. Telefon açıp 'Şunu ver bana' dediğiniz zaman, 'Hayırdır santraforsuz mu oynayacağız' derler. Santrafor alacağız. Forvet, sol açık ve 6 numara alacağız" açıklamasını yaptı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Alexander Sörloth, Serdal Adalı, Rafa Silva, Ansu Fati, Barcelona, Beşiktaş, Twente, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'nın yıldızının Süper Lig devine transferi tek bir maç yüzünden yatmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Turgut Yıldız:
    Mustafa ile Semih i gönderin gitsin. olmaz yabancı forvetler fizik gücü daha fazla. Türkiye deki defans futbolcuları iri yapılı yüzden olmuyor 1 0 Yanıtla
  • 6490203:
    şu anda ne kadar seviniyordur ligdeki Bektaş puan durumunu görünce gelmediğine 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:23:27. #7.12#
SON DAKİKA: Barcelona'nın yıldızının Süper Lig devine transferi tek bir maç yüzünden yatmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement