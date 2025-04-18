İstanbul\'da 1 Mayıs Kutlamalarının Adresi Bu Yıl Kadıköy Olacak

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB), 1 Mayıs programını açıkladı.

Sendika ve meslek örgütleri, 1 Mayıs programını duyurmak amacıyla Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın önemine ilişkin bilgi vererek "1977'de 1 Mayıs kürsüsünde ilan edilen gerçek 1989'da, 1996'da, 2004'te, 2010, 2021, 2024'te ne ise 2025'te de odur. Önümüzün zorbaca kesildiği yıllarda bu gerçek değişmedi, değişmeyecek" dedi.

VALİLİK VE BAKANLIKLA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Taksim Meydanı hakkında konuşan Çerkezoğlu, "Taksim Meydanı tarihsel bir gerçektir. Hukuksal bir gerçektir. AİHM, dünyada ilk defa bir meydanla ilgili karar verdi. AYM açıkça Türkiye'de işçilerin, emekçilerin, kadınların 1 Mayıs Taksim'de kutlamasını karara bağlamıştır" diye konuştu.

İstanbul'da 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması amacıyla İstanbul Valiliği ve Bakanlıkla görüşmelerin yapıldığını anlatan Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuksuz, yargı tanımaz, anayasa tanıyamaz, yasakçı ve zorbaca bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bu yılda yine 1 Mayıs'ı kutlamak, 1 Mayıs meydanında buluşmak için, bu konudaki kararlılığımızı ülkeyi yöneten siyasi iktidara ilettik. İstanbul Valiliği ile Bakanlıkla görüşmeler yaptık. Ancak bir kez daha bu yasakçı tutumun devam ettiğini hep birlikte gördük.

KADIKÖY'DE KUTLANACAK

Kimsenin hukuktan ve anayasadan üstün olmadığı bir ülke için mücadele ediyoruz. Bugün bizler, bir kez daha bir gerçekle karşı karşıyayız. Türkiye'nin bu istibdat düzeninden kurtulmasının, demokrasi mücadelesinin çok önemli yapı taşlarından eksenlerinden bir tanesidir Taksim'in özgürleştirilmesi. Bir kez daha 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesinin bu ülkede demokrasiyle ve bu istibdat düzenine son verdiğimiz bir düzenin kurulmasıyla mümkün olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Bu adaletsiz düzene karşı büyüyen mücadelede, işçilerin, emeklilerin, emekçilerin, gençlerle, çocuklarla, meydanlarda bir araya gelip ayağa kalkmasını, gücünü görmesi ve göstermesinin en önemli görevimiz olduğuna dair ortak saptamamız doğrultusunda bu yıl 1 Mayıs'ı birlikte düzenleyen kurumlar olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda buluşmaya, İstanbul'da da bu yasakçı tutum karşısında Taksim irademize sahip çıkarak milyonlarca sınıf kardeşimizle birlikte Kadıköy Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamaya karar verdik."