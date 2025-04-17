Mardin'in Artuklu ilçesinde, Vali Ozan Caddesi üzerinde seyreden otomobil ile tanker sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışması çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada tanker sürücüsü, eline aldığı sopanın otomobil sürücüsünün eline geçmesi üzerine dayak yedi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonra erdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin araya girmesiyle olay yatıştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Yol Kavgası: Tanker Sürücüsü Dayak Yedi - Son Dakika
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