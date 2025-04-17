Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder\'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aort yırtılması sebebiyle geçirdiği 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, basına bir açıklama yaptı. Önder'in durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Memişoğlu, "İlk 112'ye çağrıdan itibaren ben ve Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği Türkiyemizin değeri bir insan. Allah şifa versin, yardımcısı olsun. Şimdiye kadar gerçekten çok büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Ekip bütün gücüyle bütün bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor.

Bütün Türkiye'den onun yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Bu çok büyük bir ameliyat. Özellikle dua ediyoruz. Onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca hekim arkadaşlarımız bilgi verir. Ziyaret ettik. Uzaktan baktık. Dua ettik" ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: TEDAVİLERİMİZE İYİ YANIT VERMEKTEDİR

Öte yandan gün içerisinde Florance Nigthingale Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada da Önder'in tedaviye iyi yanıt vermekte olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor." denildi.

KIZINA TEPKİ VERDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş'tan bilgi aldı. Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor." dedi.

5 GÜN UYUTULACAK

Dün, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu." dedi. Önder'in değerlerinin sürekli izlendiğini, hastanenin elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Doktorlar, evinin buraya yakın olmasının verdiği büyük bir avantajın olduğunu, kısa sürede buraya geldiğini, aynı zamanda hastanede bu konuyla ilgili yetkin iki hocanın burada bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade ettiler." diye konuştu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Önder'in, burada yemek yedikten sonra restorandan ayrıldığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder'in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer aldı.

EVİNE DÖNDÜKTEN SONRA FENALAŞTI

Önder'in restorana girdiği sırada keyifli ancak yorgun olduğu görüldü. Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder'in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.

AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söylemişti. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alınmıştı. Önceki gece 23.35'te başlayan ameliyat yaklaşık 12 saat sürmüştü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Önder, ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder'in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu ifade edilmişti.

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10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Hastanenin açıklamasında , Önder'e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldığı anlatılarak, aort damarında yırtık tespiti yapıldığı ifade edildi. "Takiben 23.05'te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur." denilen açıklamada, "Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

BY-PASS YAPILDI, AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Hastane açıklamasında, Önder'in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı, aort kapağının değiştirildiği ifade edildi. Açıklama şöyle devam etti: "Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."



