Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok

Geniş Video İzle

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Durumunda bir değişiklik yok. Bu çok büyük bir ameliyat" ifadelerini kullandı.

17.04.2025 23:12  Güncelleme: 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aort yırtılması sebebiyle geçirdiği 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, basına bir açıklama yaptı. Önder'in durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Memişoğlu, "İlk 112'ye çağrıdan itibaren ben ve Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği Türkiyemizin değeri bir insan. Allah şifa versin, yardımcısı olsun. Şimdiye kadar gerçekten çok büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Ekip bütün gücüyle bütün bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor.

Bütün Türkiye'den onun yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Bu çok büyük bir ameliyat. Özellikle dua ediyoruz. Onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca hekim arkadaşlarımız bilgi verir. Ziyaret ettik. Uzaktan baktık. Dua ettik" ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: TEDAVİLERİMİZE İYİ YANIT VERMEKTEDİR

Öte yandan gün içerisinde Florance Nigthingale Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada da Önder'in tedaviye iyi yanıt vermekte olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor." denildi.

KIZINA TEPKİ VERDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş'tan bilgi aldı. Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor." dedi.

5 GÜN UYUTULACAK

Dün, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu." dedi. Önder'in değerlerinin sürekli izlendiğini, hastanenin elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Doktorlar, evinin buraya yakın olmasının verdiği büyük bir avantajın olduğunu, kısa sürede buraya geldiğini, aynı zamanda hastanede bu konuyla ilgili yetkin iki hocanın burada bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade ettiler." diye konuştu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Önder'in, burada yemek yedikten sonra restorandan ayrıldığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder'in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer aldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok

EVİNE DÖNDÜKTEN SONRA FENALAŞTI

Önder'in restorana girdiği sırada keyifli ancak yorgun olduğu görüldü. Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder'in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.

AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söylemişti. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alınmıştı. Önceki gece 23.35'te başlayan ameliyat yaklaşık 12 saat sürmüştü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Önder, ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder'in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu ifade edilmişti.

Sırrı Süreyya Önder'in Kızı Babasının Sağlık Durumunu Açıkladı

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Hastanenin açıklamasında , Önder'e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldığı anlatılarak, aort damarında yırtık tespiti yapıldığı ifade edildi. "Takiben 23.05'te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur." denilen açıklamada, "Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

BY-PASS YAPILDI, AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Hastane açıklamasında, Önder'in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı, aort kapağının değiştirildiği ifade edildi. Açıklama şöyle devam etti: "Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."


Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder\'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Sırrı Süreyya Önder, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Milletvekili, DEM Parti, Ameliyat, Politika, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gökhan Kara:
    biz olsak bakan olmazdı konu terörist olunca herkes seferber 40 54 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    NORMAL VATANDAŞ OLSA BASIN OLSUN SİYASETÇİ OLSUN BU KADAR MÜCADELE EDİLEMEZDİ 11 5
  • poyraz can:
    ölüm herkes için, bazıları ölecek toprağa gömülecek bazıları da kalplere gömülecek. toprağa gömülen toprak olur kalbe gömülen ebedi olur. 23 6 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu bakanı nedense hiç samimi ve bilgili olarak göremiyorum. Nedense bana hiç güven vermiyor. 17 11 Yanıtla
  • Recep Pınar:
    Teröristlerin ve terör sevicilerin reklamını yapmayı bırakın. 6 3 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Vefat edecek 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi

22:37 Trump’ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti
22:13 Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız
21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
09:53 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı Altay Bayındır kendinden geçti 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı! Altay Bayındır kendinden geçti
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 23:21:53. #7.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement