Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek

Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesi dünyaca ünlü bir yıldız için harekete geçti.

DURSUN ÖZBEK DEVREYE GİRİYOR

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk transferiyle bizzat ilgileniyor.

VAN DIJK SÜRPRİZİ

Bu sezon Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda RAMS Park atmosferinden etkilenen Hollandalı savunmacının, sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı öne sürüldü.

TRANSFERDE KRİTİK DETAYLAR

Transferin gerçekleşmesi için Liverpool'un onayı gerekirken, Konate'nin sözleşme durumu bu süreçte belirleyici olabilir. İngiliz ekibinin iki stoperini birden kaybetmek istememesi ihtimaller arasında gösteriliyor.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Yönetimin, bu transfer için tüm şartları zorlayacağı ve haziran ayında resmi adımların hızlanacağı ifade edildi. Bu sezon 45 maçta forma giyen Van Dijk, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.