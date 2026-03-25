Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek

25.03.2026 14:55
Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesi Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk için transfer girişimlerine başladı. Başkan Dursun Özbek'in bizzat ilgilendiği transferin gerçekleşmesi için Liverpool'un onayı gerekiyor. Transferin belirleyici bir süreç olan Konate'nin sözleşme durumu ve İngiliz ekibinin iki stoperini birden kaybetmek istememesi ihtimali üzerinde duruluyor. Yönetimin, bu transfer için tüm şartları zorlayacağı ve haziran ayında resmi adımların hızlanacağı belirtildi.

Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesi dünyaca ünlü bir yıldız için harekete geçti.

DURSUN ÖZBEK DEVREYE GİRİYOR

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk transferiyle bizzat ilgileniyor.

VAN DIJK SÜRPRİZİ

Bu sezon Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda RAMS Park atmosferinden etkilenen Hollandalı savunmacının, sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı öne sürüldü.

TRANSFERDE KRİTİK DETAYLAR

Transferin gerçekleşmesi için Liverpool'un onayı gerekirken, Konate'nin sözleşme durumu bu süreçte belirleyici olabilir. İngiliz ekibinin iki stoperini birden kaybetmek istememesi ihtimaller arasında gösteriliyor.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Yönetimin, bu transfer için tüm şartları zorlayacağı ve haziran ayında resmi adımların hızlanacağı ifade edildi. Bu sezon 45 maçta forma giyen Van Dijk, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Transfer Dönemi, Dursun Özbek, Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • eren kartal eren kartal:
    şu haberleri yazarken futbolcunun yaşınıda belirtirmisiniz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
