Teleferik kazasında tutuklanan CHP\'li Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi

Politika

Antalya'da, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Bugün görülen duruşmada eski ANET genel müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kacagöz'ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Sanıkların ve avukatlarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, mütalasında Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklardan tekniker Suphi K'nin de tutuklanmasını talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kocagöz'e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet diğer tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Suphi K'nin ise tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 7 Ağustos'a erteledi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz

KOCAGÖZ, ERDOĞAN'IN CHP'Yİ ZİYARETİ SIRASINDA TAHLİYE OLDU

Öte yandan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün serbest bırakılmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl aranın ardından CHP'yi ilk kez ziyaret ettiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.