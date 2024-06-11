Teleferik kazasında tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi - Son Dakika
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Politika

Teleferik kazasında tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi

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Antalya Kepez'de, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin tutuklu bulunan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi. Öte yandan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün serbest bırakılmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl aranın ardından CHP'yi ilk kez ziyaret ettiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.

11.06.2024 17:26  Güncelleme: 18:02
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Antalya'da, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Bugün görülen duruşmada eski ANET genel müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kacagöz'ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.

Teleferik kazasında tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı hakkında tahliye kararı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Sanıkların ve avukatlarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, mütalasında Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklardan tekniker Suphi K'nin de tutuklanmasını talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kocagöz'e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet diğer tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Suphi K'nin ise tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 7 Ağustos'a erteledi.

Teleferik kazasında tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz

KOCAGÖZ, ERDOĞAN'IN CHP'Yİ ZİYARETİ SIRASINDA TAHLİYE OLDU

Öte yandan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün serbest bırakılmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl aranın ardından CHP'yi ilk kez ziyaret ettiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Teleferik kazasında tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı hakkında tahliye kararı

NE OLMUŞTU?

Sarısu mevkiindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Teleferik kazasında tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı hakkında tahliye kararı

ADLİ SÜREÇ

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

Teleferik kazasında tutuklanan CHP\'li Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
Kaynak: İHA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Kocagöz, Antalya, Kepez, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Teleferik kazasında tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Okkes Dinc: Adamın ne şuçu var arkadaş teleferiğe binene ceza vermeleri lazım 2-10 yıl arası !!!! Teleferikge ne gerek var uyan Türkiye !!! 1 4 Yanıtla
  • deyvani10 : çok acıklı bir durum anlayana tabi 4 0 Yanıtla
  • Gürkan Güveniç: aman ne bekliyorduk ki idam mi tabiki hayır.. olan yine ölene oldu 1 0 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: Adalet yürüyüşüne çıkanlar nerede 1 0 Yanıtla
  • Kemal Kara: Keşke depremde ölenler konusunda da belediye başkanlarının sorumluluğuna gidilseydi. Zemin etüdü ve yüksek kat verme yeterli değil mi sizce ? 0 0 Yanıtla

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