Hastanelerde yeni dönemi Sağlık Bakanı duyurdu! Tetkikler için de onaylı randevu sistemi başlıyor

Politika

Muayene olmak isteyenler için başlatılan randevu onay uygulaması, tetkiklerde de geçerli olacak. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

KURBAN BAYRAMI'NDAN SONRA BAŞLAYACAK

Bakan Koca, muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini bildirdi. Koca, açıklamasında yeni uygulamanın Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacağı bilgisini verdi.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Koca, yeni uygulamanın ayrıntılarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "MR, tomografi, kolonoskopi hatta ameliyatlar dahil olmak üzere randevu verdiğimiz bütün tetkiklerle veya müdahalelerle ilgili onay sistemini devreye alarak ilgili tetkik veya müdahaleye vatandaşımızın bir sonraki gün gelmeme durumu söz konusu ise bir başka vatandaşımızı, hastamızı erken dönemde çağırarak o müdahale veya tetkiki yapma imkanı sağlamış olacağız. Bütün randevu verdiğimiz alanlar için bunu gündeme almak istiyoruz."

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİNİN 1 AYLIK SONUÇLARI

Onaylı Randevu Sistemi'nde bir aylık dönemde ortaya çıkan sonuçlarla ilgili de konuşan Koca, "Rakamları şimdi söylemek istemiyorum ama bildiğiniz gibi iki önemli sorun vardı. Bir, randevuya sadakat oranı, iki, randevuların son saatlerde iptal edilebilmesi ve bir başkasına o randevunun verilememe durumuyla karşı karşıya kaldığımız büyük bir atıl kapasite vardı." diyerek şöyle devam etti:

"Yüzde 30'lara yakın bir atıl kapasite vardı. Bu kapasitesinin vatandaşımızın da bu dönemde gerçekten sağduyusu ve sadakati ile giderek azaldığını ve yüzde 90'ların üzerine çıktığını söyleyebilirim. Ama bir aylık net rakamları bayramdan sonraki toplantıda inşallah. Vatandaş sadakat gösterdi. Gerçekten bu dönemde hekim arkadaşlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın da üzerine düşen fedakarlığı, gayreti gösterdiğini özellikle söylemek istiyorum. Hem vatandaşımıza hem çalışanlarımıza buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum."

KUDUZ VAKALARI: GÖNLÜM ÖTANAZİDEN TARAF DEĞİL

Bakan Koca ayrıca son günlerde gündem olan kuduz vakalarıyla ilgili de konuştu. Koca, "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötanazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil." ifadelerini kullandı.