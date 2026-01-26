Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu - Son Dakika
Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu

Shein, Türkiye\'ye satışlarını durdurdu
26.01.2026 17:04
Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışından alınan ürünlerde 30 Euro altı ürünler için alışveriş sınırının kaldırılması kararının ardından, Çinli e-ticaret platformu Shein dikkat çeken bir karar aldı. Shein, Türkiye pazarına yönelik sınır ötesi satışlarını durdurma kararı aldı.

Türkiye'deki gümrük mevzuatında yapılan değişikliğin ardından, çarpıcı bir gelişme yaşandı. Çinli e-ticaret devi Shein, Türkiye'ye yönelik olarak sınır ötesi satışlarını durdurma kararı aldı. Marka, Türkiye'ye yönelik satışlarını geçici olarak askıya almış oldu.

SHEIN'İN ALDIĞI KARARIN ARKASINDA, YENİ DÜZENLEME YER ALIYOR

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karara göre, Çinli ve diğer yabancı e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerin tamamı vergiye tabi tutuldu. Shein'in aldığı kararın nedeni olarak, bakanlığın 6 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan söz konusu karar gösteriliyor.

YURT DIŞINDAN ALIŞVERİŞLERDE 30 EURO SINIRININ KALDIRILMASI TEPKİ ÇEKTİ

Düzenlemeye göre, yurt dışından vatandaşların yaptığı bireysel alışverişlerde 30 Euro altı ürünler için uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürü sona erecek. Bundan sonra yurt dışından yapılacak alışverişlerde tutar fark etmeksizin vatandaşlar gümrük müşavirliği hizmeti alıp, gümrük vergisini ödeyip kullanabilecek.

İş dünyasından bazı yöneticiler ve ticaret odalarının başkanları, yerli üreticiyi desteklemek için söz konusu düzenlemenin yapıldığını söylese de, 30 Euro'luk alışveriş sınırının kaldırılması tepkilere neden oldu.

