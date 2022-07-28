LGS sınavında yüzde 1'lik dilime girenlerin tercihi; Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Siber güvenlik ağırlıklı eğitim veren Türkiye'nin ilk Siber Güvenlik Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 2022'de de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda yüzde 1'lik dilimde, 460-480 puan aralığında yer alan öğrencilerin tercihi olarak Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencilerin yerleştiği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, binlerce öğrencinin hayatının seyrini belirleyen okul tercihleri netleşirken, sınavla öğrenci alan mesleki ortaöğretim kurumları sıralamasında Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ön sıralarda yer aldı.

Kurulduğundan bu yana yoğun ilgi gören Teknopark İstanbul MTAL, 2022'de de T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sıralamasında yüzde 1'lik dilimde yer alan 460-480 puan aralığında yer alan öğrencileri alarak Türkiye'nin en yüksek puanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Sınavda yüksek başarı gösterip yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerin tercih ettiği Teknopark İstanbul MTAL, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, T.C. Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Teknopark İstanbul'un katkılarıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, siber güvenlik alanında açılan ilk lise unvanını taşıyor.

Türkiye için gerekli kritik teknolojilerin üretilmesini misyon edinen Teknopark İstanbul bünyesindeki Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTAL, dünyada yaşanan siber saldırıların Türkiye'ye olan etkisinin en aza indirilmesi; kalıcı, sürdürülebilir, yerli ve milli çözümler üretilmesi için gerekli olan eğitimin verilmesi amacıyla kuruldu.