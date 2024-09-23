Siber Güvenlik Yarışmasında Kazananlar Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Siber Güvenlik Yarışmasında Kazananlar Açıklandı

Pakistan, Azerbaycan ve Mali takımları, çevrim içi düzenlenen siber güvenlik yarışmasında dereceye girdi.

23.09.2024 11:18
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) işbirliğiyle çevrim içi düzenlenen ve 18 ülkenin siber güvenlik uzmanlarının katıldığı yarışmada, Pakistan, Azerbaycan ve Mali'den takımlar dereceye girdi.

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, yarışma, "siber güvenlik de dahil olmak üzere dijital dayanıklılık ve güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi" temalı proje kapsamında İSEDAK ile gerçekleştirildi.

HackMasters Siber Güvenlik Yarışması adı verilen etkinlik, Türkiye'nin organizatörlüğünde çevrim içi formatta düzenlendi.

Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasının yankılarının sürdüğü bir döneme rastlayan yarışmayla ülkeler arasındaki siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandı.

Yarışma, İSEDAK üyesi Gambiya, Libya, Kuveyt, Ürdün, Guyana, Fildişi Sahili, Çad, Azerbaycan, Arnavutluk, Yemen, Türkmenistan, Sierra Leone, Katar, Filistin, Pakistan, Mali ve Kamerun'un yanı sıra çağrı cihazlı saldırının hedefi olan Lübnan'dan bir takımın da katılımıyla yapıldı. 18 takım, 19 Eylül'de öğleden sonra başlayan yarışma kapsamında 12 saat mücadele etti.

Mücadelenin sonunda dereceye giren ilk üç takım, topladıkları puan çokluğuyla Pakistan, Azerbaycan ve Mali olarak belirlendi.

Etkinliğin ikinci aşamasında ise yarışmada ilk üçe giren Pakistan, Azerbaycan ve Mali takımları, 4- 6 Kasım'da İstanbul'da ağırlanacak. Ödüller, 4 Kasım'da gerçekleşecek 40. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda takdim edilecek. 5-6 Kasım'da ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından ileri düzey siber güvenlik eğitimleri verilecek ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından yerli ve milli siber güvenlik ürünleri tanıtılacak.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Etkinlikler, Azerbaycan, Teknoloji, Pakistan, Ekonomi, Spor, Son Dakika

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