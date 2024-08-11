Sıcak hava mısırda koçan boyunu küçülttü, verimi düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Sıcak hava mısırda koçan boyunu küçülttü, verimi düşürdü

Adana'da sıcaklık rekorları kırılırken, hasadı başlayan stratejik ürün mısırın koçan boyu küçülürken, rekoltenin de yüzde 20-30 arasında düştüğü bildirildi.

11.08.2024 16:22
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Sıcak hava mısırda koçan boyunu küçülttü, verimi düşürdü

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Mısırda yüzde 20-30 verim düştü"

ADANA - Adana'da sıcaklık rekorları kırılırken, hasadı başlayan stratejik ürün mısırın koçan boyu küçülürken, rekoltenin de yüzde 20-30 arasında düştüğü bildirildi.

Türkiye'nin 8,3 milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 13'ünü karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan mısırda hasat başladı. Kent genelinde 649 bin dönümde ekilen mısırdan yaklaşık 750 bin ton rekolte hedefleniyor.

Sıcak hava mısırı vurdu

Öte yandan Adana'da bu sene yaşanan rekor sıcaklıklar mısırın boyunu da etkiledi. Bazı mısırların boyu 15-20 santimetre olurken bazı mısırların koçan boyu ise 8-10 santimetrede kaldı. Bu nedenle mısırın rekoltesinde dönüm başına 150-200 kilogram düşüş yaşandığı bildirildi.

"Ekim alanı azaldı"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana'da bu sene sıcak havalar nedeniyle rekolte çok düşük. Her sene dönüm başına bin 400 kilogram verim alırken bu sene bin 100 veya bin 200 kilogram verim alıyoruz. Adana'da mısır ekimi maalesef yüzde 25 azalarak bu sene 649 bin dönüm oldu" dedi.

"Fiyat en az 10 lira olmalı"

Mısır fiyatlarının kilogram başına 10 lira olması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Çiftçimize mısırın maliyet kilogram başına 6 lira 80 kuruş. Eğer 10 lira ve üstü bir fiyat olursa çiftçimiz mısırdan bu sene para kazanır. Hem verim düşük, hem rekolte çok az ve mısırda şu an para etmiyor. Mısırın maliyeti arttı. Mısırda normalde kendimize yeten bir ülkeydik ama yüzde 20-30 verim düşüklüğü bizleri etkiledi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ayçiçeğinde olduğu gibi mısırda da çiftçilere ton başına bin lira prim desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

Mısır üretimi yapan çiftçi Kemal Kaya ise verimin düşük olduğunu, 10 liranın üstünde fiyat beklemediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Mısır, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıcak hava mısırda koçan boyunu küçülttü, verimi düşürdü - Son Dakika

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