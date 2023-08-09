.Döküm ustalarının 1200 derece sıcaklıkta zorlu mesaisi - Son Dakika
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.Döküm ustalarının 1200 derece sıcaklıkta zorlu mesaisi

09.08.2023 09:35

Kahramanmaraş'ta alüminyum döküm işi yapan ustalar, yaz mevsiminde 600 dereceden başlayarak bin 200 dereceye kadar ulaşan ateşin başında çalışıyor. Sıcaklıkla mücadele eden ustalar, farklı sektörlerde kullanılan malzemeleri üretiyor. 52 yaşındaki esnaf Münir Arık, yaklaşık 40 yıldır döküm işini yaparken, günlük 12 saat çalıştığını ve mesleğin zorluğunu vurguluyor.

Küçük Sanayi Sitesi'nde alüminyum döküm iş yerlerinin yaz mevsiminde zorlu mesaileri devam ediyor. Ustaların zorlu mesailerinde farklı madenlerden elde edilen malzemeler metal mutfak eşyasından sanayi gereçlerine kadar birçok sektörde kullanılıyor. 80 derecelerde seyreden iş yerlerindeki sıcaklık 600 dereceden başlayan döküm ocağındaki sıcaklık ile birleşince ustalar ter içinde çalışıyor. Yaklaşık bin 200 derecelere kadar çıkan fırının sıcağında çalışan 52 yaşındaki esnaf Münir Arık, eriyen madeni daha önceden hazırladığı kalıplara bırakarak döküm yapıyor.

1200 derece sıcaklıkta çalışan döküm ustalarının zorlu mesaisi

"1200 DERECEDE DÖKÜM YAPIYORUZ"

40 yıldır döküm işini yaptığını belirten Arık, "Ben 1980 yılından bu yana işi yapıyorum. Alüminyum 600 derecede erir, 700 derecede döküme geçilir. Sarı da bin derece erir, bin 200 derecede döküme geçilir. İkisini de döküyoruz. Zor, aile mesleği, amcalarım dökümcü idi şimdi onlar bıraktı gitti, biz yapıyoruz artık. Bu iş yeri ağabeyimin yeriydi. Ağabeyim ve oğlu ile çalışıyorduk. Depremde rahmetli oldu oğlu ile beraber. Şimdi ben tek kaldım burada" dedi.

1200 derece sıcaklıkta çalışan döküm ustalarının zorlu mesaisi

"GELEN 2 GÜN DURUP KAÇIYOR"

Günlük 12 saate varan ekmek mücadelesini hava ve iş yerinin sıcağı ile sürdürdüğünü ifade eden Arık, "Şu andaki yaptığımız döküm dokuma işletmelerindeki levent makinalarının frenleme sisteminin parçasını yapıyoruz. Önce kumu tavlayıp belirli belirli bir kalıp sistemine getirdikten sonra eriyen madeni kalıp içindeki kuma döküyoruz. Maden ise şekle göre ortaya çıkıyor. Her gün ortalama 10-12 saat çalışıyorum. Çalışmak isteyen pek yok meslek zor ve ağır olduğu için gelen iki gün durup üçüncü gün gidiyor. Aynı zamanda teknik bir iş pek çalışan olmuyor" ifadelerini kullandı.

1200 derece sıcaklıkta çalışan döküm ustalarının zorlu mesaisi
1200 derece sıcaklıkta çalışan döküm ustalarının zorlu mesaisi
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi .Döküm ustalarının 1200 derece sıcaklıkta zorlu mesaisi - Son Dakika


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