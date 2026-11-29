Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin düzenlediği 'Sigorta Acentelerinin Geleceği ve Sektörel İstişare Toplantısı'nda sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve geleceğe dair beklentiler masaya yatırıldı.

Toplantı öncesinde MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer, 30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen heyeti makamında ağırladı. Ardından TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut ile TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkanı Nevzat Yavuz'un katılımıyla toplantı yapıldı. Program, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Üyesi ve MTSO 30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hüseyin Dinler'in selamlama konuşmasıyla başladı. Sonrasında MTSO Başkanı Yıldızgörer katılımcılara hitap etti.

"Doğru teminat, ticaretin sürekliliğini sağlıyor"

Sigortanın ihracattan tarıma, lojistikten konut ve sağlığa kadar çok geniş bir alanda önem taşıdığına dikkat çeken Yıldızgörer, "Doğru teminat, ticaretin sürekliliğini sağlıyor" dedi. Yıldızgörer, sevkiyatını güvenceye almak isteyen ihracatçıdan ürününü korumak isteyen çiftçiye, iş yerini sigortalatan esnaftan evini ve sağlığını güvence altına almak isteyen ailelere kadar toplumun geniş kesimlerinin sigorta sektörüyle temas ettiğini belirterek bu nedenle sektörde yaşanan gelişmelerin kentteki birçok sektör ve vatandaşı yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Yıldızgörer, Mersin'in dış ticaret ve lojistikteki konumuna da değinerek 2025 yılında kentin dış ticaret hacminin 17 milyar dolara yaklaştığını ve Mersin Limanı'nda yaklaşık 1,2 milyon konteyner elleçlendiğini söyledi. Limandan serbest bölgeye, antrepolardan kara taşımacılığına kadar uzanan zincirde meydana gelebilecek hasarların ihracatçıların ödemeleri ve sonraki siparişlerini de etkileyebildiğini kaydeden Yıldızgörer, doğru sigorta teminatlarının işletmelerin kayıplarını karşılamasının yanı sıra ticaretin devamlılığını da sağladığını vurguladı.

"Mersin'de DASK oranı yüzde 61 seviyesinde"

Sigortanın tarım ve konut bakımından da önem taşıdığını dile getiren Yıldızgörer, iklim kaynaklı risklerin üreticilerin bir sezonluk emeğini kısa sürede tehdit edebileceğine dikkat çekti. Mersin'de zorunlu deprem sigortası oranının yüzde 61 düzeyinde kaldığını belirten Yıldızgörer, kentte yaklaşık 400 temsilciyle hizmet veren sigorta sektörünün sigorta güvencesinin daha geniş kesimlere ulaştırılmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Toplantının ilerleyen bölümünde sektörün geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu. Moderatörlüğünü MTSO 30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Durmuş Tozlu'nun üstlendiği programda, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkanı Nevzat Yavuz ve Hüseyin Dinler konuşmacı olarak yer aldı.

"Danışman acenteler ön plana çıkacak"

Sektör temsilcileri, acentelerin trafik ve kasko sigortalarının yanı sıra farklı sigorta branşlarında da kendilerini geliştirmeleri ve çalışanlarını bu alanlarda eğitmeleri gerektiğine dikkat çekti. Danışmanlık yönü güçlü acentelerin önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkacağı ifade edildi.

Toplantıda, sigortacılığın geçmişte olduğu gibi gelecekte de önemini koruyacağı, sigorta güvencesi olmadan birçok alanda yatırım yapılmasının mümkün olmayacağı vurgulandı; acentelerin piyasanın ihtiyaçlarına göre kendilerini yenilemesinin önemine değinildi.

2026 yılının sektör açısından zor geçtiği ve 2027'nin de benzer şartların etkisinde olabileceği değerlendirilirken, acentelere nakitlerini korumaları ve kredi kullanımında temkinli davranmaları tavsiye edildi. İklim değişikliğinin önümüzdeki dönemde beklenmedik olaylara ve daha yüksek hasarlara yol açabileceği belirtilerek, sigorta sektörünün bu risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği kaydedildi.