Hamileyken doğum teminatı almak mümkün - Son Dakika
Üye Girişi

Hamileyken doğum teminatı almak mümkün

28.09.2022 11:36
Hamileyken doğum teminatı almak mümkün

Sigortam.net, çocuk sahibi olmayı düşünenlerin, poliçelerine ekletecekleri doğum teminatıyla bu süreçteki masraflarını azaltabileceğini duyurdu.

Sigortam.net, çocuk sahibi olmayı düşünenlerin, poliçelerine ekletecekleri doğum teminatıyla bu süreçteki masraflarını azaltabileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumda sigorta konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen Sigortam.net, hamilelik başlamadan önce alınabilen doğum teminatının bazı sigorta şirketleri tarafından hamilelik sırasında da sunulduğunu aktardı.

Çocuk sahibi olmayı düşünenler için hamilelikten doğuma kadar olan süreç, özel hastanelerde bütçeyi zorlayan bir döneme dönüşebiliyor. Bu süreçteki masrafları en aza indirgemeyi düşünenler için ise poliçelerine ekletecekleri doğum teminatı "can simidi" oluyor.

Sigortam.net, doğum teminatlı poliçelerin hamilelik başlamadan önce alınması gereken ve 1 aydan 12 aya kadar değişen bekleme sürelerine uyulması gereken bir süreç olduğunu hatırlatarak, hamilelik başladıktan sonra da bu teminatı sunan sigorta şirketlerinin de mevcut olduğunu belirtti.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ile Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) teminatları farklı kapsamlara sahip. TSS, kişinin aktif bir devlet güvencesi olması durumunda uygun fiyatlara yararlanabileceği bir sigorta türü. Buradaki doğum teminatının kapsamı TSS ürünlerine göre değişebiliyor ama genel anlamda doğum teminatlı TSS ürünlerinde, gebelik muayenesi ve doğum aşamasındaki masraflar karşılanıyor.

Doğum teminatlı ÖSS poliçelerinde de poliçede yazan limit ve teminatlara göre doğum sigortasının kapsamı değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak hamilelik sürecinde yaptırılması gereken tahliller ve testler, doğum ve doğum sırasında meydana gelebilecek herhangi bir hastalığın masrafları ile yenidoğan paketi kapsamda yer alıyor. Bebeğin doğum sonrası sağlığını kontrol etmek amacıyla yapılan muayene ve rutin tetkik giderleri de belirlenen limitler dahilinde karşılanıyor.

"Müşterinin şampiyonu" olma hedefiyle 22 yıldır tüketicilere en doğru danışmanlık hizmetini sunan Sigortam.net, toplumda sigorta konusundaki farkındalığı artırmak ve sigorta gibi karmaşık bir ürünü daha anlaşılır hale getirmek istiyor.

Sigortam.net, sağlık sigortalarında da en çok merak edilen ve müşterilerin en çok sorduğu konuların başına gelen doğum teminatıyla ilgili verdiği danışmanlıkla müşterilerinin kafalarını netleştiriyor.

Sağlık poliçesi kapsamında kişiye özel sigorta danışmanlarıyla hizmet sunan Sigortam.net'in müşterileri, her ihtiyaç duyduklarında sigorta danışmanlarına sağlık sigortasına dair merak ettiklerini danışabiliyor, her zaman aynı danışman ile poliçe süreçlerini sürdürebiliyor.

Kişiye özel sigorta danışmanları, müşterileri 7/24, doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgilendiriyor.

YORUMLAR
500
Darbedilerek öldürülen 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi defnedildi! Acılı babanın yaptığı hareket yürek parçaladı Darbedilerek öldürülen 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi defnedildi! Acılı babanın yaptığı hareket yürek parçaladı 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı derin dondurucuda saklayan caniler ifade verdi! Önce yakmak istemişler 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı derin dondurucuda saklayan caniler ifade verdi! Önce yakmak istemişler İzmir'de 1. Ulusal Çocuk Çalıştayı Başladı İzmir'de 1. Ulusal Çocuk Çalıştayı Başladı
Kaynak: AA

Sigorta, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamileyken doğum teminatı almak mümkün - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:27 Altına yatırım yapmak mantıklı mı? Fiyat düşüşlerine uzman isimden yarum geldi!
17:18 CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı
16:52 Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı
16:49 Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi
16:25 Ümit Karan FK teknik direktörü Özge İnpınar, Türkiye'de kadın futbolunu değerlendirdi
16:15 Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi
16:02 "Aldattım, boşandık" diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı
15:36 Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 17:34:49. #1.13#
SON DAKİKA: Hamileyken doğum teminatı almak mümkün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement