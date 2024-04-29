Siirt'te Yayla Peynirine Yoğun Talep - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'te Yayla Peynirine Yoğun Talep

Siirt\'te Yayla Peynirine Yoğun Talep

Siirt'te peynir sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar kilolarca koyun peyniri alarak kış hazırlığı yapmaya başladı. Yayla peyniri, İstanbul, İzmir ve Mersin gibi illerde de yoğun talep görüyor. Peynirci Ahmet Toprakçı, kışlık peyniri satışa sunduklarını ve herkesin kış için peynir aldığını belirtti. İl dışından da yoğun talep olduğunu söyleyen Toprakçı, peynirin kaliteli olduğunu ve fiyatının yaz ilerledikçe artabileceğini ifade etti.

29.04.2024 10:54
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Siirt'te peynir sezonunun başlamasıyla birlikte yayla peynirine talep arttı. Vatandaşlar kilolarca koyun peynirini alarak kış hazırlığı yapmaya başladı.

Siirt'te yapılan yayla peynirinin İstanbul, İzmir ve Mersin'de yoğun talep gördüğü belirtildi. Her yıl ilkbahar mevsimiyle birlikte göçerler tarafından yaylalarda üretilen Siirt'in yöresel peyniri, bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı. Peynir sezonunun başlamasıyla birlikte satışların arttığını belirten peynirci Ahmet Toprakçı, "Peynir göçer peyniridir. Kışlık peyniri burada satıyoruz ve herkes kış için peynir alıyor. Kimi 50, 100, 150, 200 kilogram peynir alıyor. Bizim Siirt peyniri meşhurdur. Hepsi koyun peyniridir, göçerlerindir. Çemikari Pervari tarafından geliyor. Tabi şimdi havalar daha sıcak olmamış ama 20 gün 1 aya kadar bütün peynir satılıp biter" dedi.

"İl dışından çok yoğun talep var"

İl dışından da peynire yoğun talep olduğunu söyleyen Toprakçı, "İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya, Mersin'e her yere gidiyor bu peynir. Bizim peynir bir numara çok kalitelidir. Kışlık herkes alıyor bunu. Biz de burada satıyoruz. Yayladan gelen peyniri biz buradan satıyoruz. Kışlık peyniri bazıları yer altına koyuyorlar, bazıları ise soğuk hava deposuna koyuyorlar. Şu anda kilosu 130 TL ama yaz ilerledikçe 200 TL'ye kadar da çıkabilir" şeklinde konuştu.

Peynir almaya gelen Yasin Toprak, "Peyniri her sene alıyoruz. Market peyniri yenmiyor. Yazın alıp kışın yiyoruz. Fiyatı da 130 TL uygundur. Bu taze peynirdir. 20 veya 25 kilo alıyoruz. Yazın alıyoruz, kışın tüketiyoruz" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Siirt'te Yayla Peynirine Yoğun Talep - Son Dakika

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