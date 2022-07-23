Silifke inciri Dubai ve Katar'a ihraç ediliyor - Son Dakika
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Silifke inciri Dubai ve Katar'a ihraç ediliyor

23.07.2022 11:05
Silifke inciri Dubai ve Katar'a ihraç ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı yapılan ve dalında 20 ila 30 TL'den satılan incir üreticilerin yüzünü güldürürken, toplanan incirler Dubai ve Katar'a ihraç ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı yapılan ve dalında 20 ila 30 TL'den satılan incir üreticilerin yüzünü güldürürken, toplanan incirler Dubai ve Katar'a ihraç ediliyor.

İlçede özellikle Göksu Vadisindeki Keben, Sabak, Senir, Nuru, İmambekirli, Evkafçiftliği ve Kargıcak mahallelerinde üretimi sıklıkla yapılan incir, yurdun değişik yerlerine gönderilmenin yanında üreticiler tarafından yol kenarlarında kurulan tezgahlarda da 20 ila 30 TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, 210 dönüm arazideki incir ağaçlarından bu yıl 960 ton incir hasadının beklendiğini kaydetti. İncir hasat sezonunun 2 ay sürdüğünü ifade eden Doygun, hasadı yapılan incirin Dubai ve Katar'a ihraç edildiğini; İstanbul, Ankara, Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere talebe göre Türkiye'nin değişik illerine de gönderildiğini belirtti.

En erken incir bu yörede çıkıyor

Erkencilik ve damak zevki bakımından Silifke yöresi ve Göksu Vadisinde üretilen incirlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Doygun, şunları söyledi:

"Göksu Vadisinin mikro klima özelliğinden dolayı ayrı bir damak zevkine sahiptir. En erken incir de bizim yöremizde çıktığı ve hiçbir ilaç kullanılmadan organik olarak üretildiği için büyük rağbet görüyor. Bu nedenle de üreticimiz erken hasat yapıp iyi bir fiyattan sattığı için yüzü gülüyor."

Üretici Sertaç Delal ise "Günlük topladığımız incirlerimizi Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Dubai ve Katar'a ihracat oluyor. Şu an kilosunu 20 ila 30 liradan satıyoruz. Bölgemiz yaz meyveleri bakımından çok zengin bir bölge. Özellikle incir en çok satılan meyveler arasında yerini alıyor" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Dubai, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Silifke inciri Dubai ve Katar'a ihraç ediliyor - Son Dakika

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